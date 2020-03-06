Хочу поднять себе зарплату, но не знаю как: 7 советов

Источник материала: Myfin

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Повышение зарплаты дело исключительно важное, быстрота и натиск тут не нужны, а вот подготовка и основательность будут весьма полезны.



1. Определить диапазон роста дохода

Знайте максимум, на который стоит надеяться, и минимум, ради которого стоит просить. Заявлений типа «чем больше – тем лучше» и «сколько дадите» лучше избегать. Могут дать слишком мало, либо пообещают, отложат и забудут.

2. Выяснить, как назначается зарплата и кто может ее повысить

Большинство рекомендаций «как просить прибавки к жалованию» списаны с заграничных «учебников» и оптимальны для частных фирм, где директор еще и хозяин, или хотя бы управляющий с широкими полномочиями. А на предприятиях «советского типа» платят не человеку, а должности. Согласно «тарифной сетке» и «типовому контракту». Хотя даже во времена «глубокого застоя» хороший руководитель находил возможность поощрить премиями, доплатами, расчетом за ненормированные работы и пр. Но это уже вопрос отношений.

3. Понимать, что ценно в вас по мнению начальства

Вы можете ставить себе в заслугу образцовый порядок, а начальнику нужен конечный результат, вы можете развивать креативность, а руководству хочется, чтоб на нужном месте сидел надежный человек. Так что обязательно разберитесь, в чем ваша польза для компании в лице руководства. Тогда найдутся и подходящие аргументы:

Когда платят за результат – обещайте, что сделаете больше и лучше при повышении расценок. Если это правда, конечно.

Те, кому платят за качество и надежность, подтвердите свои достижения в этом.

Если платят за работу согласно должностным обязанностям, стоит просить доплату за все работы сверх положенного.

Когда есть достоверные сведения, что за такой же труд в других организациях платят больше – следует сообщить об этом руководству.

А самый веский аргумент в разговоре с начальством – реальная возможность уйти на другое место. Наниматель (в лице руководителя) борется за работника лишь тогда, когда есть шанс его потерять (конечно, если это ценный работник).

4. Правильно выбрать время и место



Даже если вам кажется, что начальник «ничего не делает», знайте – он постоянно занят, хотя бы тем, что несет ответственность. В массе случаев руководитель чем-то озабочен, новых проблем не ищет, на чужие проблемы отвлекаться не хочет и на тех, кто отвлекает, раздражается.

Потому желательно искать момент, когда настроение начальства деловое, но уравновешенное. Время после обеда обычно лучше утреннего. Середина месяца лучше отчетных дней. Отличный период – когда предприятие на подъеме, распределяет дополнительные средства и пр.

С выбором места экспериментировать не стоит. Рабочие вопросы комфортнее решать в рабочем кабинете.

5. До разговора приведите дела в порядок

Пусть в момент обсуждения все будет идеально. Иначе вместо повышения вам предложат «вначале устранить косяки». И так строго проследят за этим, что следующий удобный момент не скоро появится.

6. Объясните, что увольнять вас еще дороже

Это инструмент для тех случаев, когда работать за меньшее вы категорически не хотите. Подходит для сложных работ и ценных работников. Сработает если нового сотрудника нужно долго учить, стажировать, и у компании теряется при этом текущая прибыль.

7. Ищите дополнительные рабочие обязанности

В рыночных отношениях труд – это товар. И за ваш товар не заплатят больше, если знают, что он больше не стоит, или нет возможности платить за него больше, или есть желающие работать за эту же зарплату. Тогда можно предложить работать больше или эффективнее: увеличить интенсивность, изменить спектр обязанностей, совмещать несколько работ в одной организации. Если компании это выгодно, то вопрос решится к общему удовольствию.

Одного «да» мало

Если вам сказали «да», то не постесняйтесь обсудить следующие шаги. Спросите, когда все будет документально оформлено, кто предупредит бухгалтерию считать по-новому и пр.

Чего не стоит делать для повышения зарплаты

Нежелательно решать вопрос «на эмоциях». Это важно во всех смыслах, потому как чувства плохо сочетаются с цифрами. Если вырвать у начальника легкомысленное обещание, то он вскоре одумается, найдет повод его не исполнять. В результате – испорченные отношения и те же деньги.

Не стоит шантажировать руководство, особенно в трудный момент. Иногда можно получить согласие под угрозой уйти, когда некому работать и т.п. Но обстановка исправится, а фирма при случае избавится от ненадежного элемента.

Нельзя забывать свои обещания. Если в ответ на повышение зарплаты вы обещаете работать лучше, больше и эффективнее, то не стоит забывать об этом.

И ни в коем случае не выбирайте момент, когда начальник решает другие проблемы. Слушать в такой ситуации трудно, а отказать всегда проще.