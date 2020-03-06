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«Бесплатно отыграю любую роль у Бондарчука». Актеры массовки - о съемочном процессе
Источник материала: Tut.by
За что вы любите кино? За потрясающую игру любимого актера, лихо закрученный сюжет или невероятную операторскую работу? Так или иначе в каждом фильме есть те, чьих имен мы никогда не узнаем, но без них представить кино невозможно. Мы пригласили актеров массовых сцен и узнали, как к ним относятся на съемочной площадке (не всегда хорошо), удается ли пообщаться со знаменитостями, а также какие бывают забавные случаи во время съемок фильмов и сериалов.
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Как к актерам массовых сцен относятся на съемочной площадке, удается ли пообщаться со знаменитостями и сколько платят за 12 часов съемок (мало).
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