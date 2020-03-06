«Бесплатно отыграю любую роль у Бондарчука». Актеры массовки - о съемочном процессе

Источник материала: Tut.by

За что вы любите кино? За потрясающую игру любимого актера, лихо закрученный сюжет или невероятную операторскую работу? Так или иначе в каждом фильме есть те, чьих имен мы никогда не узнаем, но без них представить кино невозможно. Мы пригласили актеров массовых сцен и узнали, как к ним относятся на съемочной площадке (не всегда хорошо), удается ли пообщаться со знаменитостями, а также какие бывают забавные случаи во время съемок фильмов и сериалов.