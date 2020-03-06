Ольга МЕЛЕХОВЕЦ: «Легко работать с единомышленниками и просто умными людьми»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Она носит погоны на плечах, дежурит в следственно-оперативной группе, наравне с мужчинами успешно решает самые сложные задачи, поставленные руководством… и никогда не жалуется на трудности.

В преддверии женского праздника старший инспектор профилактики отделения охраны правопорядка и профилактики Ганцевичского РОВД Ольга Мелеховец развязала галстук, повседневную форму сменила на нарядное платье и рассказала о себе и своей жизни и женском счастье.

Искренне, без прекрас.





– Вы родились и выросли…

– В деревне Малые Круговичи. И должна признаться, что именно сельская жизнь, среди простых, искренних и трудолюбивых людей, сформировала многие мои привычки, взгляды. У родителей, бабушек и дедушек, даже у соседей я училась по-настоящему трудиться, веселиться, дружить, уважать человека… и любить. На блюдечке с голубой каемочкой нам ничего не преподносилось. Но это были лучшие годы моей жизни.

– В семье вы…

– Младшая. После рождения трех сыновей родители все-таки «нашли» девочку. С Димой, Сашей и Игорем я была на одной волне. Мы смотрели одни и те же фильмы, играли в футбол, ловили рыбу… С их стороны никогда не было гнета, по любым вопросам удавалось «договориться на берегу». И может быть, именно тесное общение с представителями сильного пола способствовало тому, что я после окончания Барановичского госуниверситета, нескольких лет работы в социально-педагогическом центре предпочла службу в правоохранительных органах.

– Кто или что помогли вам стать тем, кем вы являетесь сейчас?

– Первая попытка перейти с СПЦ на службу в районный отдел внутренних дел не увенчалась успехом. Но я не опустила плечи и была уверена, что если в двери стучаться, когда-нибудь их обязательно откроют. Так и случилось. В 2012 году с легкой руки тогдашнего начальника РОВД Юрия Шапеля я заняла должность участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних. А вот уже состояться как сотруднику милиции мне, безусловно, помог Виталий Чеботаренко, надежный, мудрый человек, истинный профессионал своего дела.

– А помните ли вы свой первый рабочий день в РОВД?

– Конечно. Возле дежурки меня встретил заместитель начальника РОВД Алексей Крысюк. Провел в свой кабинет, рассказал о новой работе, поставил задачи на ближайшую перспективу. Привыкать к внутренним правилам, новому коллективу было несложно, поскольку коллеги-мужчины восприняли меня по-особому, с теплотой и заботой. Несколько дней подряд они один за другим то и дело заглядывали в кабинет, предлагая свою помощь. К слову, на то время я была единственной в мужском коллективе женщиной в форме.

– На ваш взгляд, работать проще с женщинами или мужчинами?

– Мне легко работать с единомышленниками и просто умными людьми (улыбается). Но если конкретно отвечать на поставленный вопрос, то с мужчинами работать действительно проще. Они конкретны, ответственны, в них нет зависти, на них всегда можно положиться. Даже тогда, когда не делаешь акцент на том, что ты женщина.

– В чем плюсы и минусы вашей работы?

– Плюсы: как бы пафосно это не звучало, мы помогаем людям. Бывали такие ситуации, когда некоторые «личности» опускались на дно, а ты словом, делом помогал им найти себя, по-новому построить взаимоотношения с родными. Минусы: забудь о нормированном рабочем дне, другой раз даже о выходных. Спасибо Господу Богу, что он послал мне мужа, понимающего, что такое работа в правоохранительных органах, способного быть одновременно и папой, и мамой, приготовить ужин и занять ребенка интересными делами до маминого прихода с работы.

– Какие ваши самые сильные качества?

– Я очень терпеливая, волевая, выносливая. У меня практически никогда не бывает плохим настроение, и это, поверьте, подтвердят многие люди из моего окружения. Я глубоко убеждена в том, что если человек в хорошем настроении, он становится красивее, добрее, любое дело спорится у него в руках, а тревоги и неприятности уходят далеко-далеко…

– А если вам плохо, что предпочитаете делать?

– Мне нужно побыть одной. И это не значит, что я соберу вещи в узелок и отправлюсь туда, куда глаза глядят. Я могу на некоторое время просто закрыться на кухне, не спеша, окунувшись с головой в проблему, идти после работы домой и шуршать осенними листьями под ногами… Могу даже поплакать в подушку, только так, чтобы никто не видел.

– В вашем характере заложено умение молчать, особенно если дело касается семейных отношений?

– В семье мы умеем общаться. Без повышенного тона, выслушивая и не перебивая друг друга, подбирая слова, наполненные любовью, пониманием и равенством. А если честно, то отношения между мужчиной и женщиной – для меня достаточно интимная часть человеческой жизни. В этом вопросе я никогда не раздаю советы, стараюсь не принимать одну или другую сторону. Что касается молчания, конечно же, как и любая женщина, я умею это делать. Но пауза – это ничто иное, как время для глубоких размышлений.

– А возразить руководителю, чиновнику высокого уровня, если считаете себя правыми?

– Тут я никогда не промолчу. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что из-за своей прямолинейности, правдорубства другой раз приходится и пострадать. А с другой, если подчиненный всегда соглашается с начальником, он становится бесполезной частью организации. А таковой мне бы очень не хотелось быть.

– О понятии «любовь» одним словом?

– Одним не получится (улыбается). Поскольку для меня любовь – это взгляд мужчины и женщины в одну сторону.

– Накануне женского праздника не могу не спросить о цветах. Какие цветы вам обычно дарит супруг и какие вы любите больше всего?

– Люблю розы. Супруг знает об этом и, по случаю и без него, дарит их. Когда меня с сыном выписывали из родильного дома, мой Антон удивил всех огромной охапкой роз. В букете их было более пятидесяти. Слезы навернулись на глаза даже у медработников. А потом супруг в то число, когда родился наш Матвей, стал каждый месяц преподносить мне удивительные по своей красоте орхидеи. Таким образом за год на подоконнике собралось двенадцать орхидей белого, желтого, сиреневого цветов. Сейчас в моей цветочной коллекции – двадцать три орхидеи. Большинство – подарки мужа.

– Есть ли традиции в вашей семье, например, воскресные обеды, походы в гости?

– Один раз в месяц мы обязательно семьей едем в Барановичи, Минск, Несвиж, чтобы погулять по городу и познакомиться с достопримечательностями, отвести ребенка в развлекательные центры и просто побыть всем вместе. По традиции на Пасху, Новый год и в день рождения папы и мамы мы собираемся в родительском доме. Семейное застолье всегда веселое, шумное… и очень уютное. За одним столом помещаются больше двадцати человек самых разных поколений. Мама всегда трепетно и ответственно относится к сервировке стола, готовит любимые нами с детства блюда в печке, достает самую лучшую посуду. У меня удивительные родители, самые лучшие в мире. Воспитывали они нас в строгости. Я, мои братья даже и сегодня обращаемся к ним только на «Вы», но с большой любовью и нежностью.

– Без чего вы больше всего не можете жить?

– С трудом представляю свою жизнь без родителей. Безусловно, не смогла бы уже жить без своих любимых и любящих мужчин. Для кого-то покажется странным, но я не представляю себя без работы. Это честно.

– Если бы вы могли вернуться в прошлое, какой совет дали бы себе?

– Никогда не сдавайся перед трудностями, преодолевай преграды, иди только вперед и всегда помни, что даются они лишь только для того, чтобы сделать тебя сильнее. Всегда находи силы отвечать за свои слова и поступки. Помогай людям. Никогда не воюй и не ссорься, живи в гармонии и с добром в душе. Верь в любовь. Она обязательно постучится в твое сердце и сделает самой счастливой женщиной в мире.

Галина ПУПАЧ

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