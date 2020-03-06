﻿ Ольга МЕЛЕХОВЕЦ: «Легко работать с единомышленниками и просто умными людьми». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольга МЕЛЕХОВЕЦ: «Легко работать с единомышленниками и просто умными людьми»

06.03.2020 11:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Она носит погоны на плечах, дежурит в следственно-оперативной группе, наравне с мужчинами успешно решает самые сложные задачи, поставленные руководством… и никогда не жалуется на трудности.

В преддверии женского праздника старший инспектор профилактики  отделения  охраны правопорядка  и профилактики Ганцевичского РОВД Ольга Мелеховец развязала галстук, повседневную форму сменила  на нарядное платье и рассказала о себе и своей жизни и женском счастье.

Искренне, без прекрас.

Ольга МЕЛЕХОВЕЦ: «Легко работать с единомышленниками и просто умными людьми»

– Вы родились и выросли…

– В деревне Малые Круговичи. И должна признаться, что именно сельская жизнь, среди простых, искренних и трудолюбивых людей, сформировала многие мои привычки, взгляды. У родителей, бабушек и дедушек, даже у соседей я училась по-настоящему трудиться, веселиться, дружить, уважать человека… и любить.  На блюдечке с голубой каемочкой  нам ничего не преподносилось. Но это были лучшие годы моей жизни.

– В семье вы…

–  Младшая. После рождения трех сыновей родители все-таки «нашли» девочку. С Димой, Сашей и Игорем я была на одной волне. Мы смотрели одни и те же фильмы, играли в футбол, ловили рыбу… С их стороны никогда не было гнета, по любым вопросам  удавалось «договориться на берегу». И может быть, именно тесное общение с представителями сильного пола способствовало тому, что я после окончания Барановичского госуниверситета, нескольких лет работы в социально-педагогическом центре предпочла службу в правоохранительных органах.

– Кто  или что помогли  вам стать тем, кем вы являетесь сейчас?

– Первая попытка перейти  с  СПЦ на службу в районный отдел внутренних дел не увенчалась успехом. Но я не опустила плечи и была уверена, что если в двери стучаться, когда-нибудь их обязательно откроют. Так и случилось. В 2012 году с легкой руки тогдашнего начальника РОВД Юрия Шапеля я заняла должность участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних. А вот уже состояться  как сотруднику милиции мне, безусловно, помог Виталий Чеботаренко, надежный, мудрый человек, истинный профессионал своего дела.

– А помните ли вы свой первый рабочий день в РОВД?

– Конечно. Возле дежурки меня встретил заместитель начальника РОВД Алексей Крысюк.  Провел в свой кабинет, рассказал о новой работе, поставил задачи на ближайшую перспективу. Привыкать к внутренним правилам, новому коллективу было несложно, поскольку коллеги-мужчины восприняли меня по-особому, с теплотой и заботой. Несколько дней подряд  они один за другим то и дело заглядывали в кабинет, предлагая свою помощь. К слову, на то время я была единственной  в мужском коллективе женщиной в форме.

– На ваш взгляд, работать  проще с женщинами или мужчинами?

– Мне легко работать с единомышленниками и просто умными людьми (улыбается). Но если конкретно отвечать на поставленный вопрос, то с мужчинами работать действительно проще. Они конкретны, ответственны, в них нет зависти, на них всегда  можно положиться.  Даже тогда,  когда не делаешь акцент на том, что ты женщина.

– В чем плюсы и минусы вашей работы?

– Плюсы: как бы пафосно это не звучало, мы помогаем людям. Бывали такие ситуации, когда некоторые «личности» опускались на дно, а ты словом, делом помогал им найти себя, по-новому построить взаимоотношения с родными. Минусы: забудь о нормированном рабочем дне, другой раз даже о выходных. Спасибо Господу Богу, что он послал мне мужа, понимающего, что такое работа в правоохранительных органах, способного быть одновременно и папой, и мамой,  приготовить ужин и занять ребенка интересными делами до маминого прихода с работы.

– Какие ваши самые сильные качества?

– Я очень терпеливая, волевая, выносливая. У меня практически никогда не бывает плохим настроение, и это, поверьте, подтвердят многие люди из моего окружения.  Я глубоко убеждена в том,  что если человек в хорошем настроении, он становится красивее,  добрее, любое дело спорится у него в руках, а тревоги и неприятности  уходят  далеко-далеко…

– А если вам плохо, что предпочитаете делать?

– Мне нужно побыть одной. И это не значит, что я соберу вещи в узелок и отправлюсь  туда, куда глаза глядят. Я могу на некоторое время  просто закрыться на кухне, не спеша, окунувшись с головой в проблему, идти после работы домой и шуршать осенними листьями под ногами… Могу  даже поплакать в подушку, только так, чтобы никто не видел.

– В вашем характере заложено умение молчать, особенно если дело касается семейных отношений?

–  В семье мы умеем общаться. Без повышенного  тона, выслушивая  и  не перебивая друг друга, подбирая слова,  наполненные любовью, пониманием и равенством. А если честно, то отношения  между мужчиной и женщиной – для меня достаточно интимная часть человеческой жизни. В этом вопросе я никогда не раздаю советы, стараюсь не принимать одну или другую сторону. Что касается молчания, конечно же, как и любая женщина, я умею это делать. Но пауза – это ничто иное,  как время для  глубоких размышлений.

– А возразить руководителю, чиновнику высокого уровня, если считаете себя правыми?

– Тут я никогда не промолчу. С одной стороны, я прекрасно  понимаю, что из-за своей прямолинейности, правдорубства другой раз приходится и пострадать. А с другой, если подчиненный всегда соглашается с начальником, он становится бесполезной частью организации. А  таковой мне бы очень  не хотелось быть.

– О понятии «любовь» одним словом?

– Одним не получится (улыбается). Поскольку для меня любовь – это взгляд мужчины и женщины в одну сторону.

– Накануне женского праздника не могу не спросить о цветах. Какие цветы вам обычно дарит супруг и какие вы любите больше всего?

– Люблю розы. Супруг знает об этом и, по случаю и без него, дарит их. Когда меня  с сыном выписывали из родильного дома, мой  Антон удивил  всех огромной охапкой  роз. В букете их было более пятидесяти.  Слезы навернулись на глаза даже у медработников.  А потом  супруг  в то число, когда родился наш Матвей, стал каждый месяц преподносить  мне удивительные по своей красоте орхидеи.  Таким образом за год на подоконнике собралось двенадцать орхидей белого, желтого, сиреневого цветов. Сейчас в моей цветочной коллекции – двадцать три орхидеи. Большинство – подарки мужа.

– Есть ли традиции в вашей семье, например, воскресные обеды, походы в гости?

– Один раз в месяц мы обязательно семьей едем в Барановичи, Минск, Несвиж, чтобы погулять по городу и познакомиться с достопримечательностями, отвести ребенка в развлекательные центры и просто побыть всем вместе.  По традиции на Пасху, Новый год и в день рождения папы и мамы  мы собираемся в родительском доме. Семейное застолье всегда веселое, шумное… и очень уютное. За одним столом помещаются больше  двадцати человек самых разных поколений. Мама всегда трепетно и ответственно относится к сервировке стола, готовит любимые нами с детства блюда в печке, достает самую лучшую посуду. У меня удивительные родители, самые лучшие в мире. Воспитывали они нас в строгости. Я, мои братья  даже и сегодня обращаемся к ним только на «Вы», но с большой любовью и нежностью.

– Без чего вы больше всего не можете жить?

– С трудом представляю свою жизнь без родителей.  Безусловно, не смогла бы уже жить без своих любимых и любящих мужчин. Для кого-то покажется странным, но я не представляю себя без работы. Это честно.

 – Если бы вы могли вернуться в прошлое, какой совет дали бы себе?

–  Никогда не сдавайся перед трудностями, преодолевай преграды, иди только вперед и всегда помни, что даются они лишь только для того, чтобы сделать тебя сильнее. Всегда находи силы отвечать за свои слова и поступки. Помогай людям. Никогда не воюй и не ссорься, живи в гармонии и с добром в душе. Верь в любовь. Она обязательно постучится в твое сердце и сделает самой счастливой женщиной в мире.

Галина ПУПАЧ

(Visited 6 times, 6 visits today)

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она носит погоны на плечах, дежурит в следственно-оперативной группе, наравне с мужчинами успешно решает самые сложные задачи, поставленные руководством… и
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бесплатно отыграю любую роль у Бондарчука». Актеры массовки - о съемочном процессе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика