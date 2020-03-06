ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства Кировского района за 2019 год

06.03.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Итоги ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства Кировского района за 2019 год

Рассмотрев итоги ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства Кировского района за 2019 год, на основании решения районного исполнительного комитета от 20 января 2010 г. №2­18 «Об утверждении Инструкций о порядке организации и проведения ежегодных соревнований», районный исполнительный комитет РЕШИЛ (решение от 27 февраля 2020 г. №4-26):

  1. Признать победителями в ежегодном соревновании с вручением дипломов районного исполнительного комитета и цветов:

1.1. среди сельскохозяйственных организаций, коллективов животноводческих ферм, фермерских хозяйств Кировского района за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса:

1.1.1. в номинации «За лучшие результаты производственно-­экономической деятельности»:

коллектив СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» (директор – Кузнецов И.В.). Наградить коллектив СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» денежной премией в размере 40 б.в. и вручить Почетное переходящее знамя Кировского районного исполнительного комитета с занесением на Доску почета;

1.1.2. в номинации «За увеличение производства сахарной свеклы»:

присудить первое место коллективу ОАО «Добоснянское» (директор – Вербинов А.В.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на Доску почета;

присудить второе место коллективу КСУП «Барчицы­агро» (директор – Ядченко В.М.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в. с занесением на Доску почета;

присудить третье место коллективу КСУП «Красный боец» (директор – Ленкевич С.Н.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на Доску почета;

1.1.3. в номинации «За увеличение производства и заготовок молока»:

присудить первое место коллективу ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу КСУП «Красный боец» (директор – Ленкевич С.Н.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» (директор – Кузнецов И.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.4. в номинации «За увеличение производства и заготовок мяса»:

присудить первое место коллективу ОАО «Добоснянское» (директор – Вербинов А.В.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу ОАО «Кировский райагропромтехснаб» (директор – Кушеваров Л.Т.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу КСУП «Нива­Барсуки» (директор – Рыняк И.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.5. в номинации «За эффективное использование сельскохозяйственных угодий»:

присудить первое место коллективу ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в.;

присудить второе место коллективу КСУП «Нива­Барсуки» (директор – Рыняк И.В.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в.;

присудить третье место коллективу ОАО «Добоснянское» (директор – Вербинов А.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.1.6. в номинации «Среди коллективов молочнотоварных ферм»:

присудить первое место коллективу молочнотоварной фермы «Изобелино» КСУП «Нива­Барсуки» (заведующий фермой – Малаховская Е.Н.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу молочнотоварной фермы «Дворяниновичи» КСУП «Красный боец» (заведующий фермой – Шинвизе А.Э.) и наградить денежной премией в размере 7 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу молочнотоварной фермы «Чигиринка» СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» (заведующий фермой – Кравцова И.И.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.7. в номинации «Среди коллективов ферм по откорму крупного рогатого скота»:

присудить первое место коллективу фермы «Букино» по выращиванию и откорму крупного рогатого скота ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (заведующий фермой – Щербич Н.И.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу фермы «Столпищи» по выращиванию и откорму крупного рогатого скота ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»  (заведующий фермой – Хомская Т.В.) и наградить денежной премией в размере 7 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу фермы «Капустино» по выращиванию и откорму крупного рогатого скота КСУП «Нива­Барсуки» (заведующий фермой – Валькевич Г.Т.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.8. среди фермерских хозяйств:

признать победителем КФХ «Саньков­Агро» (глава КФХ Саньков В.Н.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.2. среди организаций в отрасли строительства района:

присудить первое место коллективу ОАО «Передвижная механизированная колонна – 97 «Водстрой» (директор – Казеко А.С.) и наградить денежной премией в размере 40 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу филиала КУП по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» – ДРСУ №197 (директор – Токарев В.С.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.3. среди отделов культуры, образования райисполкома, УЗ «Кировская центральная районная больница»:

коллектив отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома (начальник отдела – Третьякова Н.Е.) и наградить денежной премией в размере 40 б.в. и вручить Почетное переходящее знамя районного исполнительного комитета с занесением на районную Доску почета;

1.4. среди организаций в отраслях транспорта, торговли, связи и сферы обслуживания района:

присудить первое место коллективу Кировского районного потребительского общества (председатель правления – Сорока С.Р.) и наградить денежной премией в размере 30 б.в.;

в связи с невыполнением условий соревнования второе и третье места не присуждаются.

1.5. среди коллективов сферы торговли Кировского района:

1.5.1. среди коллективов городских магазинов:

коллектив магазина «Мясная лавка» г.Кировска райпо (продавец 6 разряда – Евдокимова Л.А.) и наградить денежной премией в размере 8 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.5.2. среди коллективов сельских магазинов:

коллектив магазина «Товары повседневного спроса» аг.Барчицы райпо (продавец 6 разряда – Сидоренко С.Г.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

1.5.3. среди организаций общественного питания:

коллектив ресторана «Сузорье» райпо (буфетчик 5 разряда – Комар Е.Л.) и наградить денежной премией в размере 8 б.в.;

1.6. среди учреждений образования Кировского района:

1.6.1. среди коллективов общеобразовательных учреждений:

коллектив ГУО «Средняя школа №1 г.Кировска» (директор – Козлов Н.Т.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.6.2. среди коллективов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования:

коллектив ГУО «Ясли­сад №4 г.Кировска» (заведующий – Артюхова Т.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.6.3. среди коллективов учреждений внешкольного воспитания и обучения:

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи города Кировска» (директор – Котова Н.М.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.7. среди лечебно­профилактических учреждений района:

1.7.1. среди коллективов сельских врачебных амбулаторий:

коллектив Любоничской амбулатории врача общей практики УЗ «Кировская центральная районная больница» (заведующий – врач общей практики Бовтович М.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.7.2. среди коллективов фельдшерско­акушерских пунктов:

коллектив Мышковичского фельдшерско­акушерского пункта УЗ «Кировская центральная районная больница» (заведующий – Юрковец С.Э.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.7.3. среди коллективов отделений УЗ «Кировская центральная районная больница»:

коллектив стоматологического отделения УЗ «Кировская центральная районная больница» (заведующий – Яковец В.Н.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.8. среди учреждений культуры Кировского района на лучшую постановку работы по развитию культуры:

1.8.1. среди коллективов Домов культуры и сельских клубов:

коллектив Боровицкого сельского Дома культуры ГУК «Централизованная клубная система Кировского района» (директор – Климович Т.К.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.8.2. среди коллективов детских школ искусств:

коллектив ГУО «Детская школа искусств г.Кировска» (директор – Ковалева Н.И.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.8.3. среди коллективов библиотек:

коллектив Центральной библиотеки ГУК «Сеть библиотек Кировского района» (заведующий – Цветкова М.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.9. среди учреждений, организаций и предприятий Кировского района за активное участие в общественно­политической жизни района:

присудить первое место коллективу ГУКДСП «Кировская передвижная механизированная колонна №255» (директор – Лазакович И.Г.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

присудить второе место коллективу ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 7 б.в.;

присудить третье место коллективу КСУП «Красный боец» (директор – Ленкевич С.Н.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

1.10. среди организаций и предприятий района на лучшее благоустройство прилегающих территорий:

присудить первое место коллективу Кировского районного потребительского общества (председатель правления – Сорока С.Р.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в.;

присудить второе место коллективу РОЧС учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» (начальник отдела – Соболь С.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

присудить третье место коллективу КСУП «Нива­Барсуки» (директор – Рыняк И.В.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

1.11. среди коллективов физической культуры Кировского района:

коллектив ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.12. среди работников ведущих профессий учреждений, организаций и предприятий района «Лучший по профессии»: наградить денежной премией в размере 4 б.в. с занесением на районную Доску почета с присвоением звания:

«Лучший механизатор» – Кукобако Федор Петрович, тракторист­машинист ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший комбайнер зерноуборочного комбайна» – Солонович Иван Леонидович, тракторист­машинист ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший водитель» – Сакабицкий Денис Олегович, водитель ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший оператор машинного доения» – Кривонос Анастасия Васильевна, оператор машинного доения КСУП «Красный боец»;

«Лучший оператор по откорму крупного рогатого скота» – Науменко Наталья Валерьевна, оператор по откорму крупного рогатого скота КСУП «Красный боец»;

«Лучший оператор по доращиванию крупного рогатого скота» – Макатерская Ирина Николаевна, оператор по доращиванию крупного рогатого скота КСУП «Нива­Барсуки»;

«Лучший скотник­пастух» – Мишин Денис Юрьевич, скотник­пастух ОАО «Кировский райагропромтехснаб»;

«Лучший техник­осеменатор» – Федотов Василий Петрович, оператор по искусственному осеменению животных КСУП «Барчицы­агро»;

«Лучший агроном» – Ядченко Руслан Владимирович, главный агроном КСУП «Барчицы­агро»;

«Лучший зоотехник» – Даниленко Виктор Петрович, главный зоотехник КСУП «Красный боец»;

«Лучший инженер» – Петруша Алексей Александрович, главный инженер ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший ветеринарный врач» – Ислевский Сергей Александрович, заместитель начальника – начальник противоэпизоотического отдела Ветеринарно-санитарного учреждения «Кировская районная ветеринарная станция»;

«Лучший экономист» – Сергейчик Дмитрий Александрович, главный экономист КСУП «Красный боец»;

«Лучший бухгалтер» – Цмыг Жанна Сергеевна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший рабочий промышленного предприятия» – Турлович Ольга Сергеевна, мастер участка консервирования продуктов иностранного общества с ограниченной ответственностью «Кировский пищевой комбинат»;

«Лучший строитель» – Иваницкий Сергей Александрович, главный инженер государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Кировская передвижная механизированная колонна №255»;

«Лучший предприниматель» – индивидуальный предприниматель Рево Алла Александровна;

«Лучший продавец» – Акушевич Татьяна Ивановна, продавец 6 разряда гастронома «Центральный» Кировского районного потребительского общества;

«Лучший работник сферы обслуживания» – Щербич Светлана Анатольевна, парикмахер коммунального унитарного предприятия «Кировские бытуслуги»;

«Лучший работник коммунального хозяйства» – Шрейтер Анатолий Карлович, тракторист Кировского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»;

«Лучший работник в сфере физической культуры, спорта
и туризма» – Воронич Валерий Иванович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Павловичская средняя школа им.Г.А.Худолеева»;

«Лучший работник здравоохранения» – Карпова Татьяна Витальевна, врач­рентгенолог поликлинического отделения УЗ «Кировская центральная районная больница»;

«Лучший работник образования» – Пархамович Елена Владимировна, учитель трудового обучения ГУО «Средняя школа №1 г.Кировска»;

«Лучший работник культуры» – Нигматуллина Ольга Николаевна, методист ГУК «Централизованная клубная система Кировского района»;

«Лучший работник сферы малого бизнеса» – Лосяков Владимир Яковлевич, директор частного производственно­торгового унитарного предприятия «ФлоресСтрой»;

«Лучший работник милиции» – Скудный Игорь Игоревич, инспектор уголовно­исполнительной инспекции отдела внутренних дел Кировского районного исполнительного комитета;

«Лучший работник районного отдела по чрезвычайным ситуациям» – Костко Сергей Александрович, старший прапорщик внутренней службы, начальник пожарного аварийно­спасательного поста №11 Кировского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

«Лучший работник в сфере социальной защиты» – Шамедько Маргарита Анатольевна, инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на дому учреждения «Кировский районный центр социального обслуживания населения»;

«Лучший ученик» – Пялова Елизавета Сергеевна, учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Кировска им.К.П.Орловского».

1.13. среди органов местного самоуправления района:

1.13.1 среди сельских Советов депутатов:

присудить первое место Скриплицкому сельскому Совету депутатов (председатель – Ришкевич Ж.М.) и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 8 б.в.;

присудить второе место Стайковскому сельскому Совету депутатов (председатель – Фрейберг М.К.) и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 6 б.в.;

присудить третье место Павловичскому сельскому Совету депутатов (председатель – Стафеева М.В.) и наградить денежным вознаграждением в размере 5 б.в.;

1.13.2. среди органов территориального общественного самоуправления:

присудить первое место Колесневу Виктору Григорьевичу, старшему по дому по улице Советской, дом 12, города Кировска и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 5 б.в.;

присудить второе место Ковалевской Тамаре Алексеевне, старосте агрогородка Жиличи Добос­ненского сельского Совета депутатов и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 3 б.в.;

присудить третье место Спиридоновой Галине Ивановне, старшему по дому по улице Гагарина, дом 9, города Кировска и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 2 б.в.;

1.14. по выполнению заданий по закупке молока у населения района среди граждан, реализующих молоко государству (молокосдатчики):

присудить первое место Воробьеву Станиславу Евгеньевичу, молокосдатчику агрогородка Жиличи Добосненского сельского Совета депутатов и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

присудить второе место Шапоткиной Любови Карповне, молокосдатчику деревни Неговля, Боровицкого сельского Совета депутатов и наградить денежной премией в размере 3 б.в.;

присудить третье место Боброву Павлу Павловичу, молокосдатчику агрогородка Любоничи, Любоничского сельского Совета депутатов и наградить денежной премией в размере 2 б.в..

  1. Выплату денежных премий победителям произвести за счет средств районного бюджета.

Председатель М.В.Гулый. Начальник финансового отдела Г.Г.Шупикова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрев итоги ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства Кировского района за 2019 год, на основании решения районного исполнительного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча с режиссером Иваном Твердовским пройдет 12 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика