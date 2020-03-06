Источник материала: Кировец





Рассмотрев итоги ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства Кировского района за 2019 год, на основании решения районного исполнительного комитета от 20 января 2010 г. №2­18 «Об утверждении Инструкций о порядке организации и проведения ежегодных соревнований», районный исполнительный комитет РЕШИЛ (решение от 27 февраля 2020 г. №4-26):

Признать победителями в ежегодном соревновании с вручением дипломов районного исполнительного комитета и цветов:

1.1. среди сельскохозяйственных организаций, коллективов животноводческих ферм, фермерских хозяйств Кировского района за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса:

1.1.1. в номинации «За лучшие результаты производственно-­экономической деятельности»:

коллектив СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» (директор – Кузнецов И.В.). Наградить коллектив СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» денежной премией в размере 40 б.в. и вручить Почетное переходящее знамя Кировского районного исполнительного комитета с занесением на Доску почета;

1.1.2. в номинации «За увеличение производства сахарной свеклы»:

присудить первое место коллективу ОАО «Добоснянское» (директор – Вербинов А.В.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на Доску почета;

присудить второе место коллективу КСУП «Барчицы­агро» (директор – Ядченко В.М.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в. с занесением на Доску почета;

присудить третье место коллективу КСУП «Красный боец» (директор – Ленкевич С.Н.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на Доску почета;

1.1.3. в номинации «За увеличение производства и заготовок молока»:

присудить первое место коллективу ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу КСУП «Красный боец» (директор – Ленкевич С.Н.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» (директор – Кузнецов И.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.4. в номинации «За увеличение производства и заготовок мяса»:

присудить первое место коллективу ОАО «Добоснянское» (директор – Вербинов А.В.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу ОАО «Кировский райагропромтехснаб» (директор – Кушеваров Л.Т.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу КСУП «Нива­Барсуки» (директор – Рыняк И.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.5. в номинации «За эффективное использование сельскохозяйственных угодий»:

присудить первое место коллективу ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в.;

присудить второе место коллективу КСУП «Нива­Барсуки» (директор – Рыняк И.В.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в.;

присудить третье место коллективу ОАО «Добоснянское» (директор – Вербинов А.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.1.6. в номинации «Среди коллективов молочнотоварных ферм»:

присудить первое место коллективу молочнотоварной фермы «Изобелино» КСУП «Нива­Барсуки» (заведующий фермой – Малаховская Е.Н.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу молочнотоварной фермы «Дворяниновичи» КСУП «Красный боец» (заведующий фермой – Шинвизе А.Э.) и наградить денежной премией в размере 7 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу молочнотоварной фермы «Чигиринка» СХФ «Чигиринка» РУП «Беларуснефть­Могилевоблнефтепродукт» (заведующий фермой – Кравцова И.И.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.7. в номинации «Среди коллективов ферм по откорму крупного рогатого скота»:

присудить первое место коллективу фермы «Букино» по выращиванию и откорму крупного рогатого скота ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (заведующий фермой – Щербич Н.И.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу фермы «Столпищи» по выращиванию и откорму крупного рогатого скота ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (заведующий фермой – Хомская Т.В.) и наградить денежной премией в размере 7 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить третье место коллективу фермы «Капустино» по выращиванию и откорму крупного рогатого скота КСУП «Нива­Барсуки» (заведующий фермой – Валькевич Г.Т.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.1.8. среди фермерских хозяйств:

признать победителем КФХ «Саньков­Агро» (глава КФХ Саньков В.Н.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.2. среди организаций в отрасли строительства района:

присудить первое место коллективу ОАО «Передвижная механизированная колонна – 97 «Водстрой» (директор – Казеко А.С.) и наградить денежной премией в размере 40 б.в. с занесением на районную Доску почета;

присудить второе место коллективу филиала КУП по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» – ДРСУ №197 (директор – Токарев В.С.) и наградить денежной премией в размере 20 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.3. среди отделов культуры, образования райисполкома, УЗ «Кировская центральная районная больница»:

коллектив отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома (начальник отдела – Третьякова Н.Е.) и наградить денежной премией в размере 40 б.в. и вручить Почетное переходящее знамя районного исполнительного комитета с занесением на районную Доску почета;

1.4. среди организаций в отраслях транспорта, торговли, связи и сферы обслуживания района:

присудить первое место коллективу Кировского районного потребительского общества (председатель правления – Сорока С.Р.) и наградить денежной премией в размере 30 б.в.;

в связи с невыполнением условий соревнования второе и третье места не присуждаются.

1.5. среди коллективов сферы торговли Кировского района:

1.5.1. среди коллективов городских магазинов:

коллектив магазина «Мясная лавка» г.Кировска райпо (продавец 6 разряда – Евдокимова Л.А.) и наградить денежной премией в размере 8 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.5.2. среди коллективов сельских магазинов:

коллектив магазина «Товары повседневного спроса» аг.Барчицы райпо (продавец 6 разряда – Сидоренко С.Г.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

1.5.3. среди организаций общественного питания:

коллектив ресторана «Сузорье» райпо (буфетчик 5 разряда – Комар Е.Л.) и наградить денежной премией в размере 8 б.в.;

1.6. среди учреждений образования Кировского района:

1.6.1. среди коллективов общеобразовательных учреждений:

коллектив ГУО «Средняя школа №1 г.Кировска» (директор – Козлов Н.Т.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.6.2. среди коллективов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования:

коллектив ГУО «Ясли­сад №4 г.Кировска» (заведующий – Артюхова Т.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.6.3. среди коллективов учреждений внешкольного воспитания и обучения:

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи города Кировска» (директор – Котова Н.М.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

1.7. среди лечебно­профилактических учреждений района:

1.7.1. среди коллективов сельских врачебных амбулаторий:

коллектив Любоничской амбулатории врача общей практики УЗ «Кировская центральная районная больница» (заведующий – врач общей практики Бовтович М.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.7.2. среди коллективов фельдшерско­акушерских пунктов:

коллектив Мышковичского фельдшерско­акушерского пункта УЗ «Кировская центральная районная больница» (заведующий – Юрковец С.Э.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.7.3. среди коллективов отделений УЗ «Кировская центральная районная больница»:

коллектив стоматологического отделения УЗ «Кировская центральная районная больница» (заведующий – Яковец В.Н.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.8. среди учреждений культуры Кировского района на лучшую постановку работы по развитию культуры:

1.8.1. среди коллективов Домов культуры и сельских клубов:

коллектив Боровицкого сельского Дома культуры ГУК «Централизованная клубная система Кировского района» (директор – Климович Т.К.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.8.2. среди коллективов детских школ искусств:

коллектив ГУО «Детская школа искусств г.Кировска» (директор – Ковалева Н.И.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.8.3. среди коллективов библиотек:

коллектив Центральной библиотеки ГУК «Сеть библиотек Кировского района» (заведующий – Цветкова М.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.9. среди учреждений, организаций и предприятий Кировского района за активное участие в общественно­политической жизни района:

присудить первое место коллективу ГУКДСП «Кировская передвижная механизированная колонна №255» (директор – Лазакович И.Г.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

присудить второе место коллективу ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 7 б.в.;

присудить третье место коллективу КСУП «Красный боец» (директор – Ленкевич С.Н.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

1.10. среди организаций и предприятий района на лучшее благоустройство прилегающих территорий:

присудить первое место коллективу Кировского районного потребительского общества (председатель правления – Сорока С.Р.) и наградить денежной премией в размере 15 б.в.;

присудить второе место коллективу РОЧС учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» (начальник отдела – Соболь С.В.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в.;

присудить третье место коллективу КСУП «Нива­Барсуки» (директор – Рыняк И.В.) и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

1.11. среди коллективов физической культуры Кировского района:

коллектив ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» (директор – Багель А.И.) и наградить денежной премией в размере 10 б.в. с занесением на районную Доску почета;

1.12. среди работников ведущих профессий учреждений, организаций и предприятий района «Лучший по профессии»: наградить денежной премией в размере 4 б.в. с занесением на районную Доску почета с присвоением звания:

«Лучший механизатор» – Кукобако Федор Петрович, тракторист­машинист ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший комбайнер зерноуборочного комбайна» – Солонович Иван Леонидович, тракторист­машинист ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший водитель» – Сакабицкий Денис Олегович, водитель ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший оператор машинного доения» – Кривонос Анастасия Васильевна, оператор машинного доения КСУП «Красный боец»;

«Лучший оператор по откорму крупного рогатого скота» – Науменко Наталья Валерьевна, оператор по откорму крупного рогатого скота КСУП «Красный боец»;

«Лучший оператор по доращиванию крупного рогатого скота» – Макатерская Ирина Николаевна, оператор по доращиванию крупного рогатого скота КСУП «Нива­Барсуки»;

«Лучший скотник­пастух» – Мишин Денис Юрьевич, скотник­пастух ОАО «Кировский райагропромтехснаб»;

«Лучший техник­осеменатор» – Федотов Василий Петрович, оператор по искусственному осеменению животных КСУП «Барчицы­агро»;

«Лучший агроном» – Ядченко Руслан Владимирович, главный агроном КСУП «Барчицы­агро»;

«Лучший зоотехник» – Даниленко Виктор Петрович, главный зоотехник КСУП «Красный боец»;

«Лучший инженер» – Петруша Алексей Александрович, главный инженер ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший ветеринарный врач» – Ислевский Сергей Александрович, заместитель начальника – начальник противоэпизоотического отдела Ветеринарно-санитарного учреждения «Кировская районная ветеринарная станция»;

«Лучший экономист» – Сергейчик Дмитрий Александрович, главный экономист КСУП «Красный боец»;

«Лучший бухгалтер» – Цмыг Жанна Сергеевна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»;

«Лучший рабочий промышленного предприятия» – Турлович Ольга Сергеевна, мастер участка консервирования продуктов иностранного общества с ограниченной ответственностью «Кировский пищевой комбинат»;

«Лучший строитель» – Иваницкий Сергей Александрович, главный инженер государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Кировская передвижная механизированная колонна №255»;

«Лучший предприниматель» – индивидуальный предприниматель Рево Алла Александровна;

«Лучший продавец» – Акушевич Татьяна Ивановна, продавец 6 разряда гастронома «Центральный» Кировского районного потребительского общества;

«Лучший работник сферы обслуживания» – Щербич Светлана Анатольевна, парикмахер коммунального унитарного предприятия «Кировские бытуслуги»;

«Лучший работник коммунального хозяйства» – Шрейтер Анатолий Карлович, тракторист Кировского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»;

«Лучший работник в сфере физической культуры, спорта

и туризма» – Воронич Валерий Иванович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Павловичская средняя школа им.Г.А.Худолеева»;

«Лучший работник здравоохранения» – Карпова Татьяна Витальевна, врач­рентгенолог поликлинического отделения УЗ «Кировская центральная районная больница»;

«Лучший работник образования» – Пархамович Елена Владимировна, учитель трудового обучения ГУО «Средняя школа №1 г.Кировска»;

«Лучший работник культуры» – Нигматуллина Ольга Николаевна, методист ГУК «Централизованная клубная система Кировского района»;

«Лучший работник сферы малого бизнеса» – Лосяков Владимир Яковлевич, директор частного производственно­торгового унитарного предприятия «ФлоресСтрой»;

«Лучший работник милиции» – Скудный Игорь Игоревич, инспектор уголовно­исполнительной инспекции отдела внутренних дел Кировского районного исполнительного комитета;

«Лучший работник районного отдела по чрезвычайным ситуациям» – Костко Сергей Александрович, старший прапорщик внутренней службы, начальник пожарного аварийно­спасательного поста №11 Кировского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

«Лучший работник в сфере социальной защиты» – Шамедько Маргарита Анатольевна, инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на дому учреждения «Кировский районный центр социального обслуживания населения»;

«Лучший ученик» – Пялова Елизавета Сергеевна, учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Кировска им.К.П.Орловского».

1.13. среди органов местного самоуправления района:

1.13.1 среди сельских Советов депутатов:

присудить первое место Скриплицкому сельскому Совету депутатов (председатель – Ришкевич Ж.М.) и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 8 б.в.;

присудить второе место Стайковскому сельскому Совету депутатов (председатель – Фрейберг М.К.) и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 6 б.в.;

присудить третье место Павловичскому сельскому Совету депутатов (председатель – Стафеева М.В.) и наградить денежным вознаграждением в размере 5 б.в.;

1.13.2. среди органов территориального общественного самоуправления:

присудить первое место Колесневу Виктору Григорьевичу, старшему по дому по улице Советской, дом 12, города Кировска и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 5 б.в.;

присудить второе место Ковалевской Тамаре Алексеевне, старосте агрогородка Жиличи Добос­ненского сельского Совета депутатов и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 3 б.в.;

присудить третье место Спиридоновой Галине Ивановне, старшему по дому по улице Гагарина, дом 9, города Кировска и наградить единовременным денежным вознаграждением в размере 2 б.в.;

1.14. по выполнению заданий по закупке молока у населения района среди граждан, реализующих молоко государству (молокосдатчики):

присудить первое место Воробьеву Станиславу Евгеньевичу, молокосдатчику агрогородка Жиличи Добосненского сельского Совета депутатов и наградить денежной премией в размере 5 б.в.;

присудить второе место Шапоткиной Любови Карповне, молокосдатчику деревни Неговля, Боровицкого сельского Совета депутатов и наградить денежной премией в размере 3 б.в.;

присудить третье место Боброву Павлу Павловичу, молокосдатчику агрогородка Любоничи, Любоничского сельского Совета депутатов и наградить денежной премией в размере 2 б.в..

Выплату денежных премий победителям произвести за счет средств районного бюджета.

Председатель М.В.Гулый. Начальник финансового отдела Г.Г.Шупикова.