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Чемпион Украины по шахматам трагически погиб в Москве
Источник материала: Партизан
Тела 27-летнего молодого человека и 19-летней девушки обнаружили в квартире на улице Кастанаевской на западе Москвы.
Признаков насильственной смерти на них не было, сообщает
По данным правоохранителей, они отравились веселящим газом. Стали известны и фамилии погибших — Богданович и Вернигора.
По данным СМИ, Станислав Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора также была профессиональной шахматисткой и выступала за Украину.
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Тела 27-летнего молодого человека и 19-летней девушки обнаружили в квартире на улице Кастанаевской на западе Москвы.
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