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Чемпион Украины по шахматам трагически погиб в Москве

06.03.2020 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тела 27-летнего молодого человека и 19-летней девушки обнаружили в квартире на улице Кастанаевской на западе Москвы.

Признаков насильственной смерти на них не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным правоохранителей, они отравились веселящим газом. Стали известны и фамилии погибших — Богданович и Вернигора.

По данным СМИ, Станислав Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора также была профессиональной шахматисткой и выступала за Украину.
 
 
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Тела 27-летнего молодого человека и 19-летней девушки обнаружили в квартире на улице Кастанаевской на западе Москвы.
 
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