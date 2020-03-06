Чемпион Украины по шахматам трагически погиб в Москве

РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Признаков насильственной смерти на них не было, сообщаетсо ссылкой на Следственный комитет.





По данным правоохранителей, они отравились веселящим газом. Стали известны и фамилии погибших — Богданович и Вернигора.





По данным СМИ, Станислав Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора также была профессиональной шахматисткой и выступала за Украину.



