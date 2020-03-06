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В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов

06.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов

В период эпидемии коронавируса нелегкая задача утилизации медицинских отходов в китайском Ухане была поручена компании Wuhan Beihu Yunfeng Environmental Protection Technology. Об этом сообщает агентство «Синьхуа«.

В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов

Из-за высокого риска заражения отходы медицинского происхождения нельзя утилизировать тем же способом, что и обычные промышленные отходы. Специалисты компании Yunfeng применяют особый способ загрузки, при котором отходы помещаются в барабанную печь и сжигаются при температуре 800—1000 градусов. Шлак удаляется, образующийся при сжигании дым перед выбросом очищается до установленной нормы.

Так производится безвредная утилизация огромного объема медицинских отходов из всех больниц Уханя.

В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов
В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов
В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов
В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов
В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов
В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов

СБ

 
 
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В период эпидемии коронавируса нелегкая задача утилизации медицинских отходов в китайском Ухане была поручена компании Wuhan Beihu Yunfeng Environmental Protection Technology. Об этом...
 
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