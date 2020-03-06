В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов

Источник материала: Вороновская газета





В период эпидемии коронавируса нелегкая задача утилизации медицинских отходов в китайском Ухане была поручена компании Wuhan Beihu Yunfeng Environmental Protection Technology. Об этом сообщает агентство « Синьхуа «.





Из-за высокого риска заражения отходы медицинского происхождения нельзя утилизировать тем же способом, что и обычные промышленные отходы. Специалисты компании Yunfeng применяют особый способ загрузки, при котором отходы помещаются в барабанную печь и сжигаются при температуре 800—1000 градусов. Шлак удаляется, образующийся при сжигании дым перед выбросом очищается до установленной нормы.

Так производится безвредная утилизация огромного объема медицинских отходов из всех больниц Уханя.















СБ