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В Ухане раскрыли секрет утилизации медицинских отходов
06.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В период эпидемии коронавируса нелегкая задача
Из-за высокого риска заражения отходы медицинского происхождения нельзя утилизировать тем же способом, что и обычные промышленные отходы. Специалисты компании Yunfeng применяют особый способ загрузки, при котором отходы помещаются в барабанную печь и сжигаются при температуре 800—1000 градусов. Шлак удаляется, образующийся при сжигании дым перед выбросом очищается до установленной нормы.
Так производится безвредная утилизация
СБ
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В период эпидемии коронавируса нелегкая задача утилизации медицинских отходов в китайском Ухане была поручена компании Wuhan Beihu Yunfeng Environmental Protection Technology. Об этом...
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