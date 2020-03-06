Лукашенко: Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам

Источник материала: Радзiма



Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вчера на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, передает БЕЛТА .

«Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно, — заявил Александр Лукашенко. — Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора».

Президент подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ. Пока, по словам главы государства, они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации. «Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины — нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно, — сказал Александр Лукашенко. — Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться».

В этом году Россия примет саммит ОДКБ. В этой связи Президент поинтересовался повесткой форума, как идет работа по продвижению предложений от Беларуси по развитию организации. Страна, в частности, выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками. Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ. «Как продвигаются эти вопросы? Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите», — сказал белорусский лидер.

Глава государства также спросил у Станислава Зася, как строится работа в секретариате организации. «Если нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. БЕЛТА), другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и Организация Договора о коллективной безопасности. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время», — отметил Александр Лукашенко.

Станислав Зась, прежде чем рассказать о работе ОДКБ, поделился впечатлениями от своей первой командировки в родную Беларусь. Он отметил, что бывать на родине в качестве гостя ему очень непривычно. «Говорю откровенно: тянет в Минск. Еще не свыкся с этими реалиями», — признался генеральный секретарь.

Страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий, чтобы придать импульс борьбе с вызовами и угрозами коллективной безопасности. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция «Канал». Она пройдет в два этапа: силовики планируют перекрыть «северный маршрут» поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции «Нелегал» и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси».

Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В Армении пройдут командно-штабное учение «Взаимодействие», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск» и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ «Эшелон». Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж», а Беларусь — командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». В плане мероприятий также значится специальное учение со спасательными подразделениями МЧС и тактико-специальное учение «Кобальт» с силами специального назначения.