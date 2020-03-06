ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам

06.03.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Лукашенко: Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам
Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вчера на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, передает БЕЛТА.

«Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно, — заявил Александр Лукашенко. — Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора».

Президент подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ. Пока, по словам главы государства, они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации. «Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины — нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно, — сказал Александр Лукашенко. — Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться».

В этом году Россия примет саммит ОДКБ. В этой связи Президент поинтересовался повесткой форума, как идет работа по продвижению предложений от Беларуси по развитию организации. Страна, в частности, выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками. Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ. «Как продвигаются эти вопросы? Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите», — сказал белорусский лидер.

Глава государства также спросил у Станислава Зася, как строится работа в секретариате организации. «Если нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. БЕЛТА), другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и Организация Договора о коллективной безопасности. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время», — отметил Александр Лукашенко.

Станислав Зась, прежде чем рассказать о работе ОДКБ, поделился впечатлениями от своей первой командировки в родную Беларусь. Он отметил, что бывать на родине в качестве гостя ему очень непривычно. «Говорю откровенно: тянет в Минск. Еще не свыкся с этими реалиями», — признался генеральный секретарь.

Страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий, чтобы придать импульс борьбе с вызовами и угрозами коллективной безопасности. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция «Канал». Она пройдет в два этапа: силовики планируют перекрыть «северный маршрут» поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции «Нелегал» и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси».

Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В Армении пройдут командно-штабное учение «Взаимодействие», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск» и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ «Эшелон». Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж», а Беларусь — командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». В плане мероприятий также значится специальное учение со спасательными подразделениями МЧС и тактико-специальное учение «Кобальт» с силами специального назначения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вчера...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика