«Получил только треть положенной суммы». Водитель второй год судится из-за недоплаты по каско

Источник материала: Tut.by

Уже второй год столичный водитель судится с «Белгосстрахом» из-за недоплаты по страховке. В свое время его семья оформила в компании два полиса: отец, как собственник автомобиля, сделал обязательную «автогражданку», а его сын, который чаще всего пользовался машиной, — добровольное каско. Через некоторое время мужчина попал в небольшую аварию. Деньги семья получила по обеим страховкам, вот только с расчетами по каско возникли вопросы: водитель считает, что ему не доплатили довольно существенную сумму.





Водитель: «Мне выплатили только треть от того, что были должны»

Со своими страховыми тяжбами Сергей уже дошел до Верховного суда. А началась вся эта история с незначительной аварии, которая произошла в Минске на улице Жасминовой в мае 2018 года.

— Я ехал на своем Renault Logan со скоростью 40 км/ч, на том участке был ремонт дороги. Едущий впереди меня автомобиль затормозил и остановился, я сделал то же самое, а через пару секунд почувствовал удар сзади, — вспоминает обстоятельства ДТП Сергей.

Водитель Opel Astra, который въехал в машину Сергея, сразу признал, что виноват. Поскольку пострадавших в аварии не было, все документы — права, страховки — у водителей были в порядке, они решили оформить ДТП без вызова ГАИ. Заполнили по всем правилам «европротокол» и разъехались. Повреждения для такой аварии у Renault тоже не выделялись ничем особенным: лакокрасочное покрытие бампера, крепление бампера и крепление двери багажника.

— Дальше мы действовали по правилам: обратились в «Белгосстрах» и предоставили им все необходимые документы, — продолжает Сергей. — Ущерб насчитали в сумме 2177, 98 рубля. Да, это больше, чем лимит по «европротоколу» (на тот момент — 400 евро. — Прим. ред.), но ведь у меня еще и каско было!

К слову, и гражданская ответственность виновника аварии, и полис каско на машину, и автогражданка отца — собственника машины, были оформлены в одной страховой компании — в «Белгосстрахе».



Фото: TUT.BY

Через неделю после ДТП отец Сергея получил выплату по «европротоколу» — сумма составила 943,24 рубля (то есть 400 евро по курсу Нацбанка на дату страхового случая). А ближе к середине июня Сергей получил от «Белгосстраха» еще 356 рублей — в такую сумму страховщик определил выплату по каско.

Лимиты по «европротоколу» теперь 800 евро. Что водители делают не так, когда разъезжаются без ГАИ

В общей сложности на ремонт машины семья Сергея получила без малого 1,3 тысячи рублей. Но, во-первых, это меньше суммы ущерба. Во-вторых, непонятно, почему выплата по каско такая маленькая?

Здесь стоит обратить внимание на особенности выплат по каско в том случае, если ДТП оформлялось без вызова ГАИ. В договоре с «Белгосстрахом», который заключил Сергей, предусмотрено, что выплата в таких ситуациях производится в размере ущерба, рассчитанного с учетом условий страхования, но она не должна превышать 7% от страховой суммы (то есть от той суммы, на которую застраховано авто). В случае Сергея этот лимит составляет 1299, 26 рубля.

Как подсчитал свою выплату водитель: от суммы ущерба (2 177,98 рубля) отнял сумму, которую выплатили по «европротоколу» (943,24 рубля). Итого получилось 1 234,74 рубля.

Но в «Белгосстрахе» посчитали по-другому: из лимита по каско отняли сумму, выплаченную по «европротоколу», и выдали то, что осталось.

Сергей считает, что компания поступила неправильно, ответы специалистов его не удовлетворили, а потому он подал иск в суд.

Водитель считает, ошибка в том, что «Белгосстрах» вычитает сумму страхового возмещения по «автогражданке» не из размера ущерба (а он может составить любую сумму), а из лимита по договору каско (который представляет собой фиксированную сумму).

— При расчете, который использует «Белгосстрах», возникает парадоксальная ситуация: каков бы ни был размер ущерба — 1000 рублей или 2 177,98 рублей (мой случай) или 3000 рублей, страховое возмещение составит одну и ту же сумму в каждом из перечисленных случаев — 356,02 рублей, — объясняет свою позицию водитель. Он считает, что компания нарушила правила, когда сделала выплату в виде разницы между лимитами, а не в размере ущерба в пределах лимита.

«Белгосстрах»: «Мы выполнили обязательства в полном объеме»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В «Белгосстрахе» объяснили: действительно, выплата страхового возмещения в том случае, когда не предоставляются документы из компетентных органов (например, справка из ГАИ о ДТП) производится «в размере ущерба, рассчитанного с учетом условий страхования, но не более 7% от страховой суммы, установленной по договору страхования, по каждому страховому случаю».

Но при расчете учли и выплату по «европротоколу» — хоть страхователи разные, автомобиль в данном случае один и тот же.

— Если страхователь или выгодоприобретатель получили возмещение убытка от третьих лиц, страховщик выплачивает лишь разницу между суммой ущерба, подлежащего возмещению по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц, в том числе и от страховых компаний, — говорится в письме «Белгосстраха». — Таким образом, филиал «Белгосстраха» выполнил обязательства (…) в полном объеме.

Как подсчитали выплату в страховой компании: от суммы лимита по каско (в данном страховом случае 1 299,26 рубля) отняли сумму, которую уже выплатили по «европротоколу» (943,24 рубля). Итого: 356,02 рубля.

Минфин: «Выплата по „европротоколу“ — это выплата от третьих лиц»



Фото: TUT.BY

Свою позицию по этому делу высказало Министерство финансов. Там ссылаются на Правила № 23 добровольного страхования наземных транспортных средств, утвержденные страховщиком и согласованные Минфином.

— В рассматриваемом случае страховщик является по отношению к вам третьим лицом, — объяснили водителю в Минфине. Таким образом, в ведомстве не увидели нарушений законодательства со стороны «Белгосстраха».

В конце февраля Сергей обратился с надзорной жалобой по своему делу в Верховный суд. Он считает, что ссылка на «третьих лиц» в данном случае неправомерна:

— Ведь в правилах страхования сказано, что третьи лица — это физические или юридические лица, которые не являются субъектами страхования, — объясняет водитель свою позицию. — «Белгосстрах» же — это субъект страхования.

AUTO.TUT.BY будет следить, чем закончится эта история.