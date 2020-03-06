Рита Дакота рассказала, как ее мама осталась без квартиры и денег в Минске

Источник материала: Tut.by

Певица Рита Дакота, которая выросла в Минске, рассказала в Instagram , как 7 лет назад ее мама Светлана осталась на улице. Женщину обманул ее второй супруг.

— В отличие от папы, он не пил, не употреблял никаких веществ, чем и подкупил маму. Был очень скромным и интеллигентным ветераном афганской войны и инвалидом по сердцу… Маме было очень его жалко, поэтому она прощала ему многие «странности»…

Они с мамой открыли фирму на двоих, строили дом, сначала все было похоже на нормальную жизнь. А потом… Потом А. оказался тираном, альфонсом, который все имущество оформлял на третьих лиц: на мать, на дочь от первого брака, на кого угодно, кроме себя, чтобы по разделу маме ничего не досталось.

Высасывал все мамины деньги до копейки, украл документы, угрожал и шантажировал, а я, подняв свои связи в Беларуси, выяснила, что ни в каком Афгане он никогда не был и никакой инвалидности у него тоже нет… Тогда только умерла бабушка (мамина мать), я пела в рок-группе, с которой мы зарабатывали две копейки, еле сводя концы с концам.

Жить маме было больше негде, и она в самом прямом смысле оказалась на улице с одним чемоданом и переноской с котом. Одна, в 48 лет. Однако она предпочла остаться с голым задом на улице, чем терпеть унижения и насилие. Помню, как мы сняли самую зашарпанную «однушку» на Комаровке: перестилали полы, обтягивали мягкую мебель тряпками. И по очереди нянчили маму — на помощь пришли все наши друзья. Это было так красиво… — написала Рита.

Рита Дакота добавила, как эта жуткая история закончилась хеппи-эндом. В один прекрасный день мама встретила в метро Геннадия… Мужчина спустился в подземку, потому что опаздывал на встречу, а автомобиль сломался.

— Вот так мама познакомилась со своим будущем мужем, который носит ее на руках, бережет и не позволяет даже работать, — сообщила певица.

Напомним, что в прошлом году Рита купила маме квартиру в Минске. «Светлая просторная, на самом последнем этаже, с мансардой и выходом на крышу, в самом любимом мамином район е», — написала тогда в Instagram девушка.