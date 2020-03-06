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Единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран принимала поздравления с праздником

06.03.2020 11:43 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран принимала поздравления с праздником

Сегодня, в канун 8 Марта, ветеран Великой Отечественной войны Зоя Ермолинская принимала цветы и подарки в рамках акции «Мы Вас поздравляем, боевые подруги!». К слову, Зоя Константиновна – единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран.

Единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран принимала поздравления с праздником

С поздравлениями в Мальковичи приехали председатель райисполкома Владимир Белов, председатель районной ветеранской организации Евгения Статько, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Бужан.

Единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран принимала поздравления с праздником

Теплые слова, цветы, подарки дарили женщине и председатель Мальковичского сельисполкома Татьяна Литвинович, а также ученицы местной школы. Кстати, Зоя Ермолинаская долгое время работала учителем начальных классов, общий стаж ее педагогической деятельности – 48 лет.

Единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран принимала поздравления с праздником

Зоя Константиновна была тронута оказанным вниманием и со слезами на глазах благодарила гостей: «Спасибо, что не забываете…».

Единственная ныне живущая в районе женщина-ветеран принимала поздравления с праздником

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Сегодня, в канун 8 Марта, ветеран Великой Отечественной войны Зоя Ермолинская принимала цветы и подарки в рамках акции «Мы Вас
 
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