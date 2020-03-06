История читательницы: «Лишилась невинности в 31 год, под давлением матери, чтобы родить ребенка»

Источник материала: Tut.by

Зависимость от родителей в 38 лет разрушает жизнь нашей читательницы. Она обратилась в редакцию, когда поняла, что скоро потеряет отношения с любимым мужчиной, если не найдет в себе сил что-то изменить. Как решиться на эти перемены спустя столько лет, объясняет психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 38 лет. Разведена, детей нет. Работаю, живу с родителями. Сейчас я в отношениях с человеком, который тоже зависит от своих родных. С одной лишь разницей, ему 43 года. Мои родители не одобряют наших отношений, но и не мешают, потому как встречаюсь с ним раз в неделю по субботам.

Всю жизнь, с детства я мимикрировала под свою мать. Дико боялась ее истерик, криков на меня. Старалась быть такой, как она хочет меня видеть.



Работа из фотопроекта Анны Радченко «Обратная сторона материнской любви»

Все это вылилось в мимикрирование и во взрослой жизни, в общении с молодыми людьми. Мои родители всегда были против моих мужчин. Первая любовь в 16 лет была растоптана и уничтожена скандалами и угрозами. После этого я очень боялась строить отношения, боялась повторения ссор. Теперь отец и мать обвиняют меня в этом. Мол, сама ничего не хотела.

Лишилась невинности в 31 год, под давлением матери, чтобы родить ребенка. Ничего не получилось. Вышла замуж втайне от родных. После скандал, полное отторжение и неприятие мужа моей семьей и как результат — его уход от меня. Он даже не предложил вместе снимать квартиру, просто сбежал от скандалов через 3 месяца брака.



Фото: damienmilay.com

Пять лет ни с кем не встречалась. А сейчас влюбилась и не могу жить без любимого человека. Перехать к нему не могу из страха: мать грозилась вызвать полицию по адресу моего друга. Это такой позор. Страшно, даже если найти деньги и убежать, не оставив адреса — все равно найдет.

Дикая история, понимаю, как странно она выглядит. Но они (родители) просто не хотят меня отпускать и никогда не отпустят. Мне так хочется жить, но я не знаю, на что надеяться, я просто на грани.

Комментарий психолога:

— Ваше письмо наполнено тяжелыми переживаниями и страхом, а история похожа на замкнутый круг.

В здоровых отношениях родители дают ребенку поддержку и возможность в свое время отделиться от них, взять на себя ответственность за свой жизненный выбор, способность опираться в этом на свои чувства, потребности и желания. Но похоже на то, что позиция ваших родителей — не дать осуществиться этому отделению.

Вы в этих отношениях похожи на ребенка, который шага не может ступить без ведома родителя. Мать заботится о том, чтобы ее влияние оставалось неизменным, вмешивается в вашу жизнь, манипулирует страхом, лишая выбора, чувства безопасности и уверенности. Это происходит при любой попытке вашей самостоятельности.

Вам действительно сложно входить в отношения с мужчиной, ведь он автоматически становится врагом для вашей матери, отбирая вас у нее. А место для личной жизни занято ей. Мама рядом всегда. Ей хорошо, когда вы маленькая и считаете ее единственной опорой и ценностью в вашей жизни. Вы можете позволить ей оставить вас маленькой навсегда, манипулировать страхом, нападая на вас, когда вы проявляете признаки взрослости. Вас легко можно взять «на руки» и сделать с вами все что угодно.

Вы, как ребенок, верите в то, что направленная грозной матерью полиция может вмешаться в личную жизнь двух взрослых людей. Кстати, а в чем позор того, что двое людей любят друг друга и живут вместе?

Самое печальное не в том, что мать так поступает, а в том, что вы обреченно позволяете ей так обращаться с вами. Естественное желание отделения и самостоятельности, которое в вас проклюнулось, борется с ужасом перед переменами, страхом остаться одной — без нависающей над вами фигуры родителя.

Почему мама направляет все свои силы на вас, заполняя свою эмоциональную дыру, а не на отца — это отдельная история, сейчас актуален вопрос, как вам выйти из этой ситуации.

Вижу только два шанса: уехать как можно дальше от мамы (одной или вдвоем с любимым мужчиной). Но с учетом вашего магического страха перед родительской фигурой, уверенности в том, что она достанет вас где угодно — вариант слабый. Остается последний шанс — просто повзрослеть. Хотя это, конечно, не просто и не быстро. Самой вряд ли получится справиться — слишком сильна власть всемогущего родителя.

Возможна личная работа со специалистом. Там вы встретитесь с обидой и жалостью к себе маленькой. Потом вам будут доступны боль от бессилия что-то изменить, быть услышанной и увиденной самым близким человеком. Потом будет осознание, что вся та липкая тревога, которую не смогла выдержать мать — досталась вам. А потом вы проститесь с иллюзиями про своих родителей. Это будет трудно и грустно, но так освобождающе!

Чувства страха и отчаяния обычно проходят, уступая место другому чувству — злости. Ведь когда мы чувствуем злость — мы не чувствуем страха.

И пока злость не перешла опять в жалость к себе, ее можно использовать как ресурс энергии, который позволит вам сделать что-то «неправильное» для родителей и правильное для себя: нарушить запреты матери и взять ответственность за свою жизнь в свои руки, начав разбираться в себе и своих желаниях. Именно в этот момент вы сможете сделать решительное движение навстречу своей свободе.

Так вы поймете, что стали взрослой. Переход на другую линию жизни не быстрый, но он стоит того.