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Каждому про безопасность и про трагический случай

06.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Цифры ежедневных сводок свидетельствуют об увеличении количества пожаров и гибели людей от них. К сожалению, не исключение и Дзержинский район.

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско провёл беседы о безопасностив трудовом коллективе ГП «Путчино», сперва на мех.дворе, а затем с рабочими КЗС. Именно там и работал человек, который погиб на пожаре в ночь с 22 на 23 февраля.

23.02.2020 в Дзержинский РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного по адресу: Дзержинский район, Демидовичский с/С, д. Новосады, ул. Центральная, дом 21. По прибытии к месту вызова установлено, что горит жилой дом открытым пламенем.

Дом деревянный, одноэтажный, размером 7х10 метров, электрифицирован, АПИ не установлен, крыша шиферная по деревянной обрешетке. В результате пожара крыша уничтожена по всей площади, дом выгорел изнутри. Погибло 2 человека. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем одним из погибших.

Специалист МЧС ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой с пожарами и гибелью на них людей на территории района и области. Отметил, что в большинстве случаев пожары происходят по причине безалаберного отношения самого человека, напомнил, что электропроводка в домовладении должна находиться в исправном состоянии, что курение в постели и даже просто в домовладении увеличивает риск возникновения пожара в 7 раз.

Настоятельно порекомендовал присутствующим установить АПИ в своих домовладениях, что поможет своевременно обнаружить пожар и спасти жизнь.

На ряду с установкой извещателя стоит задача о выполнении правил пожарной безопасности – выполнить такие простые и незамысловатые условия в силах каждого гражданина.

Также Максим Баско выступил на мех. дворе и ОАО «Боровое -2003» и пилораме в д. Гарутишки. Текст выступления мало чем отличался от предыдущих мест выступления, однако главный спасатель района всегда находит слова для каждой категории.

В заключении выступления работник МЧС напомнил правила использования первичных средств пожаротушения и ответил на вопросы присутствующих.




 
 
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Цифры ежедневных сводок свидетельствуют об увеличении количества пожаров и гибели людей от них. К сожалению, не исключение и Дзержинский район. ...
 
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