В Беларуси золотовалютные резервы за февраль сократились на 4,7%

Источник материала: Аргументы и факты

Национальный банк Беларуси опубликовал данные о золотовалютных резервах (ЗВР) страны на начало марта 2020 года. Сообщается, что международные резервные активы Беларуси, по предварительным данным, составили $8804,9 млн (в эквиваленте), снизившись за февраль на $438,2 млн (на 4,7%).

Примечательно, что с начала 2020 года резервы снизились уже на 6,3%. При этом за 2019 год международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля Нацбанк объясняет в основном плановым погашением правительством и Нацбанком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $383,5 млн, а также продажей Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Поддержанию уровня ЗВР в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.