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Штраф грозит жительнице Барановичей, которая продавала медицинские маски через соцсети
06.03.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инспекторы городской налоговой инспекции сделали контрольную закупку медицинских масок у жительницы города Барановичи. Она разместила объявление об их продаже на одном из сайтов в социальной сети. В ходе оперативной проверки выяснилось, что продажей масок занималась горожанка, которая, во-первых, не осуществляет предпринимательскую деятельность, а во-вторых, реализовала товар, продажа которого физическим лицом запрещена в соответствии с законодательством.
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Инспекторы городской налоговой инспекции сделали контрольную закупку медицинских масок у жительницы города Барановичи. Она разместила объявление об их...
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