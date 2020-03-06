Штраф грозит жительнице Барановичей, которая продавала медицинские маски через соцсети

Источник материала: Виртуальный Брест

Инспекторы городской налоговой инспекции сделали контрольную закупку медицинских масок у жительницы города Барановичи. Она разместила объявление об их продаже на одном из сайтов в социальной сети. В ходе оперативной проверки выяснилось, что продажей масок занималась горожанка, которая, во-первых, не осуществляет предпринимательскую деятельность, а во-вторых, реализовала товар, продажа которого физическим лицом запрещена в соответствии с законодательством.







За 40 масок в заводской упаковке горожанка получила 20 рублей. Вроде и небольшой навар (маска обошлась покупателю в 50 копеек), но вся эта операция незаконна. Зачем нарываться на неприятности?



Светлана Гиль



К сведению



В государственной аптечной сети цена одноразовой маски колеблется в пределах от 24 до 28 копеек; многоразовая (марлевая) стоит 1 рубль 09 копеек. В магазинах сети «Мила» журналисту «Нашего края» предложили маску корейского производства за 2 рубля 40 копеек.