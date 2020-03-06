Участники акции «Мы – Граждане Беларуси!» получат в подарок Конституцию Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

11 марта 2020 года в 12.00 в Брестском областном исполнительном комитете (г.Брест, Ленина,11 каб.46) состоится областной этап Всебелорусской акции «Мы – Граждане Беларуси!» с участием председателя Брестского областного исполнительного комитета Анатолия Васильевича Лиса.





В мероприятии примут участие 25 самых активных и талантливых 14-летних ребят Брестской области. Основным мероприятием акции станет торжественное вручение паспортов гражданина Республики Беларусь. Участники акции получат в подарок Конституцию Республики Беларусь и сувениры с национальной символикой. За круглым столом состоится дискуссия, где ребята расскажут, где живут и учатся, чем гордятся, выскажут свои пожелания родной стране и малой родине.

Сюрпризом для участников областной акции станет экскурсия на 11-ю пограничную заставу «Брест» имени А.М.Кижеватова.

Справочно: Инициированная в 2004 году Белорусским республиканским союзом молодежи акция «Мы - граждане Беларуси!» получила общенациональный статус. В этом году торжественные вручения паспортов гражданина Республики Беларусь 14-летним юношам и девушкам пройдут по всей стране с 10 по 15 марта под слоганом #раЗАм.

На Брестчине более 900 ребят в эти дни примут участие в мероприятиях акции и получат паспорта из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и заслуженных людей.

Организаторами акции в 2020 году выступили: Брестский областной комитет ОО «БРСМ», главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, управление по образованию Брестского облисполкома.