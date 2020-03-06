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Камни на дороге Высокое-Брест продолжают появляться загадочным образом
06.03.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новое видео от случайного очевидца.
Водители предполагают, что кто-то так борется с нарушителями, обгоняющими через сплошную.
Фото - из архива, но там такое постоянно
Уже случались и ДТП из-за этого, так же многие повредили колёсные диски.
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Новое видео от случайного очевидца. Водители предполагают, что кто-то так борется с нарушителями, обгоняющими через сплошную. Фото - из архива, но там такое...
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