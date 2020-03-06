Камни на дороге Высокое-Брест продолжают появляться загадочным образом

Источник материала: Виртуальный Брест

Новое видео от случайного очевидца.





Водители предполагают, что кто-то так борется с нарушителями, обгоняющими через сплошную.

Фото - из архива, но там такое постоянно





Уже случались и ДТП из-за этого, так же многие повредили колёсные диски.