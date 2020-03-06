Немцы вооружат американцев новой снайперской винтовкой

Источник материала: Tut.by

Немецкий оружейный гигант Heckler&Koch получил контракт на поставку армии США новых снайперских винтовок на сумму в 33,5 миллиона долларов. Об этом сообщает defence-blog.



Фото: all4shooters.com

Речь в данном случае идет не о тяжелых высокоточных снайперских винтовках для дальней и сверхдальней стрельбы, а о так называемых марксманских винтовках, или CSASS (Compact Semi-Automatic Sniper Systems — «компактных полуавтоматических снайперских системах») для использования снайперами непосредственно в пехотном отделении.

Такие стрелки оказывают непосредственную поддержку пехоте, а винтовки не требуют сверхточных выстрелов на километры, но легче, скорострельнее и дешевле «классических». Наиболее известной такой моделью в мире является советская СВД, сделанная именно под концепцию «марксманской винтовки».

Новое оружие от Heckler&Koch будет представлять собой облегченный вариант модели G-28, которой уже вооружился бундесвер. Самозарядная винтовка разработана на основе гражданского варианта автоматической HK417. Автоматика оружия использует газоотвод с коротким ходом поршня и поворотным затвором, возможен только одиночный огонь, питание — из отъемных коробчатых магазинов на 10 или 20 патронов 7,62×51 mm НАТО.

Винтовка позволяет эффективно поражать цели на расстоянии более 400 метров (огонь из обычного автоматического оружия на такой дистанции уже малоэффективен)

Как обычно при заключении подобных контрактов, Heckler & Koch, помимо собственно винтовок, будет поставлять запчасти и специалистов для обучения обращению с оружием.