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Минспорта: «У нас есть проект «Ветліва», который мы хотим сделать конкурентом Booking»

06.03.2020 13:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Даже путешествуя по трассе М1, можно, съехав буквально 15-16 километров, можно увидеть просто замечательные места. Мне сразу приходит на память: мы проезжаем Минскую область, заезжаем на территорию Брестской и видим огромного зубра. А чуть-чуть дальше ты сворачиваешь с развязки, и там деревня Ишкольдь, где прекрасные памятники, церкви. И это всё просто видно прямо с трассы.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Чаму ведаеце толькі Вы? Я ведаю, гисторык, пра цудоўны пра Ішкалдзкі касцёл. Чаму гэтага няма на ўзроўне нейкай нарацыі? І чаму, нават, няма нармальная віртуальнай, скажам так, платформы капьютэрнай, якая была бы брэндам таго ж самага міністэрства спорту і турызма? Каб чалавек проста прыйшоў і паглядзеў.

Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:
Дару свой праект. Ён, дарэчы, не за грошы.

Владимир Цвирко: «Я создал авторский проект – «200 уникальных туристических маршрутов по моей Беларуси»

Виталий Грицевич:
Мы проводим образовательные семинары, в том числе для СМИ, и в том числе для субъектов туристического бизнеса. То есть каждый раз мы разрабатываем какие-то новые маршруты по той или иной области. То есть мы выбираем именно новинки.

Минспорта: «У нас есть проект «Ветліва», который мы хотим сделать конкурентом Booking»

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
А вот мы говорим сегодня об интерактиве, о технологичности – ведь в Беларуси порядка 48 тысяч объектов экскурсионного показа, которые тоже можно было бы использовать.

Виталий Грицевич:
А сейчас перейдем к интерактиву. У нас есть проект «Ветліва», который мы хотим сделать конкурентом, можно сказать, того же Букинга. То есть это площадка, которая объединяет в себе информацию о Беларуси, и там сразу же можно заказать и экскурсии, и проживание, и санаторий, и даже транспорт, получается. Проект развивается буквально 2-3 года. Он набирает обороты, то есть каждый год просмотров в полтора-два раза больше. Но, к сожалению, из-за того, что он ещё слишком маленький, пока не сильно раскрученный, но мы делаем то, чтобы этот проект стал основным для того, чтобы любой белорус либо даже иностранный гражданин мог узнать как можно больше о Беларуси, и сразу забронировать себе тур.

Люди в материале: Виталий Грицевич, Игорь Марзалюк, Владимир Цвирко, Оксана Бичун

 
 
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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