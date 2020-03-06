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День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?

06.03.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок, он празднуется весной. 

Обычно в этом событии участвуют школьники, но порой родители решают развлечься вместе с детьми. Итак, насколько безумными бывают причёски? 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/mariumaz 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/embracingbeauty 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: Bored Panda 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/explorecharterschools 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/hahana111 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/_pretty_fly_for_a_cacti_ 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/hairbycorrinakelly 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/thecanyonschool 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Фото: instagram.com/charlottemchaddan 

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая не стриглась одиннадцать лет.

У неё не задался поход в парикмахерскую – здесь подробности

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Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок,...
 
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