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День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Источник материала: СТВ
Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок, он празднуется весной.
Обычно в этом событии участвуют школьники, но порой родители решают развлечься вместе с детьми. Итак, насколько безумными бывают причёски?
Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая не стриглась одиннадцать лет.
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Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок,...
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