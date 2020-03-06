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Акробат прошел по канату над горящей магмой вулкана - зрелище не для слабонервных
Источник материала: Партизан
Американский акробат Ник Валленда прошел по канату, натянутому над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа.
Проход 41-летнего смельчака над горящей магмой транслировался в прямом эфире по одному из каналов.
Весь путь занял у Валленды 31 минуту и 550 метров. Последние несколько метров на радостях Валленда пробежал, сняв при этом защищающую от испарений маску.
После рискованного путешествия американец сказал, что более опасного прохождения в его жизни еще не было.
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Американский акробат Ник Валленда прошел по канату, натянутому над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа.
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