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Акробат прошел по канату над горящей магмой вулкана - зрелище не для слабонервных

06.03.2020 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский акробат Ник Валленда прошел по канату, натянутому над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа.

Проход 41-летнего смельчака над горящей магмой транслировался в прямом эфире по одному из каналов. 

Весь путь занял у Валленды 31 минуту и 550 метров. Последние несколько метров на радостях Валленда пробежал, сняв при этом защищающую от испарений маску. 


После рискованного путешествия американец сказал, что более опасного прохождения в его жизни еще не было.
 
 
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Американский акробат Ник Валленда прошел по канату, натянутому над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа.
 
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