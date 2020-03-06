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«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 марта чествовали белорусов, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны.
Эта церемония в преддверии 8 Марта стала хорошей традицией, когда собираются и представительницы прекрасной половины, и защитники Отечества.
Много теплых слов прозвучало в адрес женщин. Среди приглашенных и многодетные мамы, и те, кто проявил себя в профессии и достиг больших карьерных высот. Глава государства поблагодарил собравшихся за их личный вклад в развитие Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника самые теплые поздравления хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра!
До начала торжественной церемонии для ее участников провели экскурсию по Дворцу Независимости. После официальной части гостей ждал прием от имени главы государства.
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«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 марта чествовали белорусов, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и краше, сообщили в программе...
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