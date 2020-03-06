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«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

06.03.2020 13:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 марта чествовали белорусов, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Эта церемония в преддверии 8 Марта стала хорошей традицией, когда собираются и представительницы прекрасной половины, и защитники Отечества.

Много теплых слов прозвучало в адрес женщин. Среди приглашенных и многодетные мамы, и те, кто проявил себя в профессии и достиг больших карьерных высот. Глава государства поблагодарил собравшихся за их личный вклад в развитие Беларуси.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня мы одновременно чествуем элиту армии и силовых структур – защитников Отечества, чей праздник мы недавно отмечали, а также многодетных мам и женщин, достигших больших профессиональных высот. Такой гендерный баланс – это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине – абсолютно базовые ценности.

Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника самые теплые поздравления хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра!

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

До начала торжественной церемонии для ее участников провели экскурсию по Дворцу Независимости. После официальной части гостей ждал прием от имени главы государства.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 марта чествовали белорусов, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и краше, сообщили в программе...
 
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