Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В преддверии празднования Международного женского дня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского райсполкома провели акцию «Лучший подарок — это внимание!»

Сегодня дополнительное внимание организаторы акции уделили автомобилисткам Ганцевичского района.













Волонтеры «Доброе Сердце» совместно с инспекторами ГАИ поздравляли автолюбительниц с 8 Марта и вручали цветы и поздравительные открытки.









Стоит отметить, что по началу у некоторых автовладелиц на лицах читалось недоумение и недоверие, но потом все сменялось весенней улыбкой и словами искренней благодарности за уделенное внимание.





























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