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Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта

06.03.2020 13:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В преддверии празднования Международного женского дня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского райсполкома провели акцию «Лучший подарок — это внимание!»

Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта

Сегодня дополнительное внимание организаторы акции уделили автомобилисткам Ганцевичского района.

Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта

Волонтеры «Доброе Сердце» совместно с инспекторами ГАИ поздравляли автолюбительниц с 8 Марта и вручали цветы и поздравительные открытки.

Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта

Стоит отметить, что по началу у некоторых автовладелиц на лицах читалось недоумение и недоверие, но потом все сменялось весенней улыбкой и словами искренней благодарности за уделенное внимание.

Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
Лучший подарок это внимание! БРСМ и ГАИ поздравили автомобилисток с 8 Марта
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В преддверии празднования Международного женского дня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского...
 
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