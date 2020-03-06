В Минске из-за коронавируса перенесли технологическую конференцию

Источник материала: Tut.by

VI технологическая конференция InTech-2020, которая должна была пройти 19 марта в Минске, перенесена «в связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией», сообщает организатор форума компания Softline. Об этом пишет БелаПАН.



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«Организатор события следит за новостями и придает большое значение здоровью и безопасности своих клиентов и партнеров», — говорится на сайте конференции.

InTech — ежегодная технологическая конференция, площадка для обсуждения ключевых вопросов развития ИТ-рынка с участием бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. В рамках форума в этом году запланировано выступление более полутора десятков спикеров, представляющих мировые ИТ-гиганты, белорусские компании, госструктуры Беларуси, а также независимых экспертов.

Как отмечает организатор, несмотря на перенос сроков проведения форума, тематические секции и доклады InTech-2020 останутся прежними. Представители мировых ИТ-компаний расскажут об основных стратегически важных для развития бизнеса инновационных трендах и технологиях на ближайшие годы.

О новых датах проведения Intech-2020 будет сообщено дополнительно.

Напомним: из-за распространяющегося в мире коронавируса отменили или перенесли многие мировые пресс-конференции. Так, в Барселоне не стали проводить MWC 2020, недавно о похожем решении сообщили Facebook и Google , которые отказались от своих ежегодных конференций для разработчиков. Возможно, их проведут в онлайн-режиме.

Под вопросом также запуск продаж новых смартфонов от крупных производителей. Есть информация, что из-за нехватки нужного числа комплектующих Apple перенесет релиз своего нового «бюджетного» смартфона. Конференция WWDC, которая проводится Apple в начале июня, также под угрозой.