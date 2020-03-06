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Ярмарки, книжный фестиваль и бьюти-девичник. Куда сходить в Гродно в праздничные выходные

06.03.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти праздничные выходные в Гродно будет много мероприятий, посвященных 8 марта. Но в городе будет еще немало интересного. Например, в субботу в областной центр приедут белорусские литераторы, а на улице Советской пройдет благотворительная ярмарка в помощь маленькой девочке с тяжелым генетическим заболеванием.

Литературный фестиваль «Прадмова»


Фото: unsplash.com

Где: Цэнтр гарадскога жыцця, ул. Кирова, 3.

Когда: 7 марта, 12.00 — 21.00.

Сколько: бесплатно.

В субботу, 7 марта, в Гродно пройдет Фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова», участие в котором примут известные белорусские литераторы: Анна Северинец, Александр Федута, Сергей Островцов, Анна Янкута, Владимир Орлов и многие другие.

В программе — лекции, презентации книг, а также автограф-сессии. Также на фестивале ждут детей. Для них приготовлено много всего интересного.

Ярмарка и бесплатная почта в OldCity


Фото: Игорь Ремзик, носит иллюстративный характер

Где: ТЦ OldCity, Дубко, 17.

Когда: 7−8 марта, 10.00 — 22.00.

Сколько: бесплатно.

В Гродно опять приезжают ремесленники со всей Беларуси. В торговом центре OldCity пройдет «Кiрмаш палешукоў». Здесь можно будет купить к празднику сувениры ручной работы, игрушки, керамику, натуральную косметику, попробовать домашние кулинарные изделия, а еще в торговом центре в выходные будет работать бесплатная почта. В атриуме можно будет подписать открытку и бесплатно ее отправить. Ну и, конечно, для посетителей подготовили большую и красивую фотозону.

Бьюти-девичник с Дарьей Иодель в Triniti


Фото: pixabay.com

Где: ТРК Triniti, проспект Янки Купалы, 87.

Когда: 7 марта, 11.00 — 18.00.

Сколько: бесплатно.

В торгово-развлекательном центре Triniti тоже придумали праздничную программу. Здесь пройдет beauty-девичник с топ-визажистом Дарьей Иодель, а еще концерт, конкурсы и активности для детей. Маленьким посетителям сделают аквагрим, предложат развлекательную программу, будут работать аниматоры.

Благотворительная ярмарка в помощь Софии Жагунь


Фото: instagram.com/sofia_win_sma

Где: площадка около Молодежного центра на улице Советской.

Когда: 7 марта, 12.00 — 16.00.

Сколько: бесплатно.

София Жагунь — одна из 86 белорусских детей которые нуждаются в лечении генетического заболевания, спинально-мышечной атрофии (СМА). Сегодня в мире существует три препарата, которые могут модифицировать болезнь и остановить ее развитие. Однако лекарства эти очень дорогие, поэтому родители собирают деньги на лечение. И вы тоже можете помочь! 7 марта в центре Гродно пройдет благотворительная ярмарка, на которой можно будет купить сувениры, детскую одежду и домашнюю выпечку. Все вырученные деньги переведут на счет малышки.

Международная благотворительная акция «Не виновата»

Где: музыкальный блок — бар RockStar, ул. Титова, 9.

Когда: 8 марта, с 13.00.

Сколько: образовательный блок — бесплатно (после регистрации), музыкальный блок — 4−7 рублей.

В Гродно пройдет международная благотворительная акция «Не виновата». Организаторы мероприятия хотят сместить праздничные и цветочный акценты 8 марта и поговорить о гендере, сексуальности, а также об отношениях, насилии и о том, что «не так с 8 марта».

В 18.00 участников и всех желающих приглашают на музыкальный блок, в котором будут участвовать группы из России, Польши, Литвы и Беларуси: Rich Chamomile, (Минск), Dépit (Белосток), Crucial Features (Вильнюс), Messed Up (Гродно), Руж Янг (Минск) и Массовые задержания (Москва).

Во время концерта будет сбор денег на убежище для женщин и детей, переживших насилие, ОО"Радислава". Регистрация на лекции по ссылке.

Хороших выходных!

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В эти праздничные выходные в Гродно будет много мероприятий, посвященных 8 марта. Но в городе будет еще немало интересного.
 
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