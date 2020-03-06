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Ярмарки, книжный фестиваль и бьюти-девичник. Куда сходить в Гродно в праздничные выходные
Источник материала: Tut.by
В эти праздничные выходные в Гродно будет много мероприятий, посвященных 8 марта. Но в городе будет еще немало интересного. Например, в субботу в областной центр приедут белорусские литераторы, а на улице Советской пройдет благотворительная ярмарка в помощь маленькой девочке с тяжелым генетическим заболеванием.
Литературный фестиваль «Прадмова»
В субботу, 7 марта, в Гродно пройдет Фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова», участие в котором примут известные белорусские литераторы: Анна Северинец, Александр Федута, Сергей Островцов, Анна Янкута, Владимир Орлов и многие другие.
В программе — лекции, презентации книг, а также автограф-сессии. Также на фестивале ждут детей. Для них приготовлено много всего интересного.
Ярмарка и бесплатная почта в OldCity
В Гродно опять приезжают ремесленники со всей Беларуси. В торговом центре OldCity пройдет «Кiрмаш палешукоў». Здесь можно будет купить к празднику сувениры ручной работы, игрушки, керамику, натуральную косметику, попробовать домашние кулинарные изделия, а еще в торговом центре в выходные будет работать бесплатная почта. В атриуме можно будет подписать открытку и бесплатно ее отправить. Ну и, конечно, для посетителей подготовили большую и красивую фотозону.
Бьюти-девичник с Дарьей Иодель в Triniti
В торгово-развлекательном центре Triniti тоже придумали праздничную программу. Здесь пройдет beauty-девичник с топ-визажистом Дарьей Иодель, а еще концерт, конкурсы и активности для детей. Маленьким посетителям сделают аквагрим, предложат развлекательную программу, будут работать аниматоры.
Благотворительная ярмарка в помощь Софии Жагунь
Международная благотворительная акция «Не виновата»
В Гродно пройдет международная благотворительная акция «Не виновата». Организаторы мероприятия хотят сместить праздничные и цветочный акценты 8 марта и поговорить о гендере, сексуальности, а также об отношениях, насилии и о том, что «не так с 8 марта».
В 18.00 участников и всех желающих приглашают на музыкальный блок, в котором будут участвовать группы из России, Польши, Литвы и Беларуси: Rich Chamomile, (Минск), Dépit (Белосток), Crucial Features (Вильнюс), Messed Up (Гродно), Руж Янг (Минск) и Массовые задержания (Москва).
Во время концерта будет сбор денег на убежище для женщин и детей, переживших насилие, ОО"Радислава". Регистрация на лекции
Хороших выходных!
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В эти праздничные выходные в Гродно будет много мероприятий, посвященных 8 марта. Но в городе будет еще немало интересного.
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