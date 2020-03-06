Матвиенко возложила венок к стеле «Минск – город-герой» и передала в храм капсулу с ржевской землей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память героев Великой Отечественной войны в Минске почтила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации приехала на встречу с белорусскими коллегами, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сначала дружеское рукопожатие. Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова впервые принимает делегацию из России в должности спикера. Валентина Матвиенко поздравляет коллегу с назначением. А потом – переходят к делу.

«Мы обсудили широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, включая возможности усиления роли парламентского измерения в решении актуальных задач по развитию двусторонних отношений», – отметила Кочанова.

Диалог парламентариев – фундамент отношений двух стран, подчеркнули политики. Особенно, когда нужно поддержать друг друга на международной арене. А вот внутри союза двух стран стоит усилить сотрудничество между регионами.

«Это та повседневная практическая работа по развитию, расширению межрегионального сотрудничества между субъектами Российской Федерации и регионами, которая дает очень хороший практический результат. Как в объемах нашей взаимной торговли, нашего экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества. Это очень важно», – сказала Матвиенко.

Одна из главных площадок взаимодействия Беларуси и России – Форум регионов. В этом году он пройдет в Минске и Минской области и станет седьмым по счету. Главной темой будет наследие Великой Победы. А сегодня в белорусской столице спикер Совета Федерации России возложила венок к стеле «Минск – город-герой» и передала в крипту Храма-памятника в честь всех Святых капсулу с землей из-подо Ржева.

Эта капсула хранит память сразу двух знаковых мест: «Высота-200», бои за которую шли несколько месяцев, и деревня Кокошкино – так называемой долины смерти. На ржевской земле более 400 тысяч красноармейцев. В память о них в мае откроют мемориал – бронзовый советский солдат.

«В рамках подготовки мемориала очень трудно восстанавливаются имена погибших, потому что большая часть – это без вести пропавшие. Свыше 600 имен – выходцы из Беларуси», – сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

9-го мая в крипту Храма-памятника в честь всех Святых заложат еще сотню капсул. В них будет храниться земля с мест сражений и братских могил.

Также с Валентиной Матвиенко встретился Александр Лукашенко. Белорусский лидер вручил ей орден Франциска Скорины.