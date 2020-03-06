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Сразу 70 грузовиков столкнулись на трассе в США из-за плохой погоды. Вот как это происходило

06.03.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штате Вайоминг из-за плохой погоды на трассе столкнулись сразу 70 грузовиков. Из-за крайне низкой видимости водители не видели аварию впереди и не успевали затормозить. Очевидцы сняли на видео, как это происходило: у водителей, двигавшихся с высокой скоростью, не было шансов остановиться.

 
 
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У водителей, двигавшихся с высокой скоростью, не было шансов остановиться.
 
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