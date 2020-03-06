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Кот решил устроить себе лоток в самом неподходящем месте. Вы точно не догадаетесь, в каком

06.03.2020 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коты любят проникать в самые разные и порой непредсказуемые места, но кот на этом видео особенно преуспел в этом деле. Кажется, он нашел идеальное место, чтобы устроить себе лоток и удивить этим своих хозяев. Посмотрите, куда он залез.

 
 
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Кажется, кот нашел идеальное место, чтобы удивить своих хозяев.
 
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