Кот решил устроить себе лоток в самом неподходящем месте. Вы точно не догадаетесь, в каком

Источник материала: Tut.by

Коты любят проникать в самые разные и порой непредсказуемые места, но кот на этом видео особенно преуспел в этом деле. Кажется, он нашел идеальное место, чтобы устроить себе лоток и удивить этим своих хозяев. Посмотрите, куда он залез.