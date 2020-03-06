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Конгресс за независимость перенесен

06.03.2020 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причину организаторы обещают объяснить позже

Конгресс за независимость перенесен
Всебелорусский Конгресс за независимость перенесен с 15 марта на более поздний срок: на период с 25 апреля до 16-17 мая (перед саммитом в Минске по евразийской интеграции). Такое решение принято на оргкомитете 5 марта.

13 марта в 12 часов оргкомитет проведет брифинг, на котором выступит с заявлением о ситуации в стране, объяснит перенос даты конгресса, а также расскажет об угрозах, которые несет изменение действующей Конституции.

Члены оргкомитета утвердили окончательную редакцию программы Конгресса, которая предусматривает, кроме пленарных заседаний, одну панельную дискуссию. 

На конгрессе выступят известные общественные деятели, эксперты по различным аспектам защиты независимости Беларуси. Будут избраны Совет Конгресса, приняты итоговые документы Конгресса.


При обсуждении организационного плана проведения круглых столов по 5-ти тематическим направлениям возник вопрос о назначении координатора по социально-экономическому направлению (сейчас временно его помогает координировать известный предприниматель Николай Люцко, руководивший в середине 1990-х белорусским сплочением предпринимателей). 

Международно-правовое направление координирует профессор Михаил Пастухов.
 
Теги: Минск
 
 
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Причину организаторы обещают объяснить позже
 
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