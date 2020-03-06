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Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

06.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Женщины-мамы, ветераны, труженицы, руководители. 25 обаятельных, добрых, мудрых женщин Гродненщины получили приглашение принять участие в торжественном приеме председателя облисполкома, посвященного 8 Марта.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Женщин из всех уголков Принеманья в преддверии праздника поздравили председатель облисполкомам Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Владимир Кравцов поэтично отметил, что хоть календарная весна наступает 1 марта, но именно 8, в Международный женский день, приходит весна в наши души и дарит особое настроение.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

– Женщина – это мама, красота, мудрость, обаяние и много положительных эмоций. Женщины в нашей жизни играют очень большую роль. Они не только хранительницы домашнего очага, но и трудятся во всех сферах, принимая активное участие в жизни страны, создании ее благополучия. И я уверен: там, где женщина, там будет успех, – отметил Владимир Кравцов. – Но в первую очередь женщина – это мама. Вырастить и воспитать ребенка – огромное счастье и ответственность. Поэтому мы всегда с приоритетным вниманием относимся к институту семьи и материнства. В последнее время в Беларуси принято немало решений, направленных на поддержку матерей.

В их числе – программа по семейному капиталу. С недавнего времени им можно воспользоваться до наступления совершеннолетия ребенка, в том числе на улучшение жилищных условий. Правом на семейный капитал в области уже воспользовались около 9 тысяч многодетных семей на общую сумму примерно 90 миллионов долларов.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Сегодня в области проживает более 13 тысяч многодетных семей, в том числе в 537 воспитываются пятеро и более детей. 1085 женщин Гродненщины удостоены Ордена матери. В преддверии Международного дня женщин и под громкие аплодисменты присутствующих на торжественном приеме Владимир Кравцов вручил Ордена матери Екатерине Романовской из Слонимского района и гродненке Ольге Левко.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Также глава области поздравил женщин, взявших на себя ответственность и заботу не только о своих, но и приемных детях. Елена Осина Орденом матери награждена в 2014 году, сейчас вместе с мужем они воспитывают 11. А Валентина Курсевич, воспитатель детского дома семейного типа, стала мамой для 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич
Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Современные женщины удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. И настоящим примером можно назвать Валентину Баранову, удивительно жизнерадостную, полную оптимизма, любви к жизни! И это несмотря на то, что на ее долю выпали тяжелейшие испытания войной. В 18 лет Валентина Петровна ушла на фронт, свой боевой путь прошла от Славянска до Праги. В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Валентина Баранова стала главным лицом областной организации Белорусского союза женщин в рамках проекта «Беларусь помнит. Женское лицо Победы».

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Сегодня ей 96, а она поет, танцует, читает стихи, много общается с молодежью и всегда с удовольствием принимает участие в самых разных мероприятиях.

– Как я могу стареть, когда все время нахожусь в окружении молодых людей и таких прекрасных женщин, как вы, – говорит ветеран и дает мудрый совет: мужчина – защитник, добытчик, а женщина должна быть хранительницей домашнего очага и поддержкой для мужчины, тихонечко подставив свой локоток. Полны любви к жизни были сказанные его сегодня поэтические строки, которыми она завершает свое выступление, говоря «Я – женщина! Старушка – не ко мне!».

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

О том, что женщине все по плечу, можно судить и по достижениям приглашенных. Редактор «Гродзенскай праўды» Лилия Новицкая – заслуженный журналист Республики Беларусь. По ее руководством реализуются проекты, за которые газета удостоена наград Национального конкурса СМИ «Золотая литера». Марина Протасова – старший тренер области, мастер спорта СССР по гимнастике, лауреат спецпремии Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп». В минувшем году именно под руководством Светланы Щирой, начальника Главного статистического управления области, на Гродненщине на высоком уровне была проведена перепись населения.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Старший советник юстиции и, как узнали участники приема, талантливая исполнительница Ирина Стрельцова, в минувшем году была удостоена высшей юридической награды «Фемида». Успех Натальи Елфимовой – в достижениях учеников Гольшанской детской школы искусств, которую она возглавляет: за последние пять лет 18 учащихся отмечены спецфондом Президента по поддержке талантливой молодежи. А саму школу благодаря фестивалю «Веселый Жужа», который здесь проводится и собирает ежегодно около 600 участников, знают во всей Беларуси.

О достижениях каждой из участниц встречи рассказали ведущие. Теплые слова, цветы и подарки – в этот день все исключительно для них, женщин Гродненщины.

Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич
Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме. Среди приглашенных — жительница г.п. Вороново Валентина Курсевич

Торжественные приемы в преддверии праздника прошли во всех районах. Поздравляя женщин, Владимир Кравцов отметил, что в их лице хотел бы поздравить всех женщин области:

– Хочется пожелать благополучия, оптимизма, любви, улыбок. Хорошего настроения в эти дни и, конечно, в будущем. Будьте счастливы, милые женщины!

 
Татьяна МОСТОВСКАЯ
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by

 
 
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Женщины-мамы, ветераны, труженицы, руководители. 25 обаятельных, добрых, мудрых женщин Гродненщины получили приглашение принять участие в торжественном приеме...
 
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