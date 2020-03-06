Под Смолевичами при столкновении двух легковушек пострадали пять человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 6 марта в Смолевичском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек.

Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний водитель Opel двигался по трассе Смолевичи – Жодино. На 1 км иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Mazda, за рулём которой находился 55-летний водитель.



Фото: МВД Беларуси

В аварии пострадали водители и три пассажира Opel, все они госпитализированы. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, проводится проверка.



Фото: МВД Беларуси

На неделе в Минске столкнулись два Volkswagen.