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Под Смолевичами при столкновении двух легковушек пострадали пять человек

06.03.2020 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 6 марта в Смолевичском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек. 

Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний водитель Opel двигался по трассе Смолевичи – Жодино. На 1 км иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Mazda, за рулём которой находился 55-летний водитель. 

Под Смолевичами при столкновении двух легковушек пострадали пять человек
Фото: МВД Беларуси 

В аварии пострадали водители и три пассажира Opel, все они госпитализированы. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, проводится проверка. 

Под Смолевичами при столкновении двух легковушек пострадали пять человек
Фото: МВД Беларуси 

На неделе в Минске столкнулись два Volkswagen.

Один человек пострадал – подробности здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 6 марта в Смолевичском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек.  Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний водитель Opel двигался по...
 
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