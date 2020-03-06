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Под Смолевичами при столкновении двух легковушек пострадали пять человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 6 марта в Смолевичском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек.
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В аварии пострадали водители и три пассажира Opel, все они госпитализированы. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, проводится проверка.
На неделе в Минске столкнулись два Volkswagen.
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Новости Беларуси. Утром 6 марта в Смолевичском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек. Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний водитель Opel двигался по...
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