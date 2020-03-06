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Михаил Чигирь: Пожили на халяву - и хватит!

06.03.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр высказал свое мнение по поводу так называемой "углубленной интеграции» с Россией.

Официальный Минск не видит смысла работать над «дорожными картами» по углублению интеграции с Россией, пока не решены вопросы с поставками нефти в страну, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. «Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - Не работает сейчас рабочая группа (Беларуси и России по интеграции), и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными картами», пока не будут решены эти вопросы ». 

- На этом этапе Беларуси не нужна никакая углубленная интеграция. Посмотрите, что делает в последнее время в отношениях между Россией и Беларусью. Молочные, мясные, нефтяные и газовые войны. Сплошные скандалы, постоянные палки в колеса со стороны России. Страны, которые враждебно настроены друг к другу, находятся в лучших отношениях, чем эти "союзники". Поэтому о какой интеграции можно говорить? Пусть сначала разберутся в сегодняшних проблемах, а затем уже нужно двигаться куда-то дальше. Поэтому министр иностранных дел все правильно сказал, -- заявил в интервью Радио Рацыя экс-премьер Михаил Чигирь. 

-- Все же понимают, что в конечном итоге хочет иметь Россия - еще одну губернию ...

-- А вот это даже не должно обсуждаться. Поэтому нужно навсегда забывать о дешевой российской нефти и газе, чтобы Москва больше не шантажировала этим. Пожили на халяву - и хватит! Надо приспосабливаться к новым условиям существования и жить так, как живут многие другие страны. И во многих случаях довольно неплохо живут. Это даже не очень прилично -- жить за счет другой страны, а бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. 
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший премьер-министр высказал свое мнение по поводу так называемой "углубленной интеграции» с Россией.
 
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