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Док и Марти из «Назад в будущее» встретились спустя 35 лет после выхода фильма
Источник материала: Tut.by
Док и Марти, а точнее Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс, исполнители главных ролей в культовой трилогии «Назад в будущее», встретились на благотворительном турнире по покеру,
81-летний Кристофер и 58-летний Майкл пересеклись через 5 лет после самого далекого прыжка в будущее, который совершили их персонажи в их легендарном фильме.
Фотографию Ллойд выложил в своем Instagram с подписью: «Мчусь со скоростью 88 миль в час на вечер покера Майкла Джея Фокса».
Комментарии под фото показывают, как тепло относятся люди к этой парочке по сей день:
— Док и МакФлай — легенды.
— Этот снимок сделал мой день. Спасибо, джентльмены!
— Никакие эмоджи не способны показать, насколько я рада видеть вас вместе!
— Это мощно!
— Люди из будущего живут вечно!
С момента выхода первого фильма трилогии прошло уже 35 лет, 29 из которых Майкл Джей Фокс борется с болезнью Паркинсона (то есть ровно половину своей жизни), противодействию которой и был посвящен вечер.
Это ежегодный турнир по покеру, организованный самим Фоксом, и все собранные на нем средства пойдут на исследование недуга.
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Это произошло на благотворительном турнире по покеру.
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