Док и Марти из «Назад в будущее» встретились спустя 35 лет после выхода фильма

Источник материала: Tut.by

Док и Марти, а точнее Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс, исполнители главных ролей в культовой трилогии «Назад в будущее», встретились на благотворительном турнире по покеру, пишет twizz.ru.





81-летний Кристофер и 58-летний Майкл пересеклись через 5 лет после самого далекого прыжка в будущее, который совершили их персонажи в их легендарном фильме.

Фотографию Ллойд выложил в своем Instagram с подписью: «Мчусь со скоростью 88 миль в час на вечер покера Майкла Джея Фокса».

Комментарии под фото показывают, как тепло относятся люди к этой парочке по сей день:

— Док и МакФлай — легенды.

— Этот снимок сделал мой день. Спасибо, джентльмены!

— Никакие эмоджи не способны показать, насколько я рада видеть вас вместе!

— Это мощно!

— Люди из будущего живут вечно!

С момента выхода первого фильма трилогии прошло уже 35 лет, 29 из которых Майкл Джей Фокс борется с болезнью Паркинсона (то есть ровно половину своей жизни), противодействию которой и был посвящен вечер.



Кадр из фильма.

Это ежегодный турнир по покеру, организованный самим Фоксом, и все собранные на нем средства пойдут на исследование недуга.