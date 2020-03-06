Страсти по Марии. Была ли мать Ленина любовницей императора?

Источник материала: Аргументы и факты

6 марта 1835 года родилась Мария Бланк-Ульянова, мать лидера социалистической революции в России Владимира Ленина.

Никого не жалко, никого…

В советский период отношение к образу Марии Александровны Ульяновой по понятным причинам было подчёркнуто почтительное. Мать вождя социалистической революции удостаивали только положительных эпитетов, поскольку женщина, родившая «самого человечного человека», просто не могла предстать в дурном свете.

С распадом Советского Союза, сопровождавшимся волной антикоммунистической истерии, поношению подвергся не только сам Ленин, но и все его ближайшие родственники.

Не пощадили и мать. Марии Ульяновой приписывались все смертные грехи: от сексуальной распущенности вплоть до воспитания из своих детей фанатиков-террористов для сведения личных счётов с царской семьёй.

Особенно распространённой в постсоветские годы стала версия о том, что мать вождя революции была близка с императором Александром III, и плодом этих отношений стал старший сын Марии Ульяновой — Александр.





Мария Александровна Ульянова. Репродукция фотографии из архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Фото: public domain

Фрейлина и император

Согласно этой версии, Мария Ульянова, в девичестве Мария Бланк, в молодости состояла фрейлиной при императорском дворе. На фрейлину обратил внимание будущий император, а на тот момент — великий князь Александр Александрович. Роман фрейлины и великого князя завершился рождением сына, которого мать назвала Александром в честь отца.

Великий князь планировал устроить будущее своей любовницы и незаконнорождённого сына, однако пылкая фрейлина завела новые отношения, в результате которых она снова забеременела и родила дочь Анну.

Поскольку великий князь к этому ребёнку отношения не имел, то решил избавиться от неверной любовницы, отправив её подальше от столицы. Для этого её срочно выдали замуж за некоего Илью Ульянова, который, по версии наиболее радикальных историков, являлся гомосексуалистом. Сосланная из Петербурга Мария Бланк-Ульянова продолжала вести достаточно свободный образ жизни, родив ещё четверых детей.

Обиженная на царя женщина раскрыла старшему сыну тайну его рождения, и повзрослевший Александр решил отомстить императору, так подло обошедшемуся с ним и матерью.

«Мы пойдём другим путём». Картина П. Белоусова с юным В. И. Лениным и М. А. Ульяновой после казни А. И. Ульянова. Фото: Commons.wikimedia.org

Попытка покушения, однако, не удалась, и Александр Ульянов был повешен. Казнь старшего брата подтолкнула на путь мщения и Владимира Ульянова…

Более умеренные исследователи историю про гомосексуальные наклонности Ильи Ульянова и распутную жизнь его супруги в Симбирске не поддерживают, но настаивают — роман Марии Бланк и великого князя Александра Александровича был, и Александр Ульянов действительно был сыном будущего императора.

В качестве доказательства многие ссылаются на известную писательницу Мариэтту Шагинян, якобы нашедшую в 1970-х годах в архивах подтверждение этой истории, но получившую строгий запрет на публикацию данных фактов от советского руководства.

Мария Бланк в списках не значится

Так могла ли быть Мария Ульянова любовницей императора и родить от него сына?

Мария Александровна Бланк родилась 6 марта 1835 года в семье врача-физиотерапевта, надворного советника Александра Дмитриевича Бланка. Матерью её была Анна Ивановна Гроссшопф, родителями которой были немец Йоганн Гроссшопф и шведка Анна Эстедт.

Александр Дмитриевич Бланк был успешным врачом, достаточно обеспеченным, но знатного происхождения не имел. Не была представительницей знатного рода и его супруга.

А в Российской империи фрейлинами императорского двора могли стать только представительницы знатных родов. У Марии Бланк шансов на это не было никаких. Потомственное дворянство Марии Ульяновой и её детям было оформлено только после смерти мужа, для того чтобы вдова с шестью детьми могла получать достойную пенсию.

Ещё один факт, разрушающий всю версию о романе с великим князем. Списки всех фрейлин императорского двора велись в России непрерывно с 1712 года, и имени Марии Бланк в них нет.





Памятник И. Н. и М. А. Ульяновым в Пензе у здания бывшего Дворянского института. Фото: Commons.wikimedia.org

Слишком молод для романов

Более того, известно, что Мария Бланк, действительно родившаяся в Петербурге, покинула этот город вместе с семьёй в 1841 году и вновь в него приехала в 1887-м, когда арестовали Александра Ульянова.

На момент отъезда Марии Бланк было шесть лет — роман с императором не закрутишь при всём желании.

А к моменту отъезда 6-летней Маши из Петербурга её предполагаемого любовника ещё не было на свете — Александр III , который был на 10 лет моложе, родился только в 1845 году.

Детство и юность Марии Бланк прошли в Казанской губернии, в деревне Кокушкино. В 1861 году девушка, получившая отличное домашнее образование, приехала в гости к сестре в Пензу, где познакомилась с сослуживцем её мужа — Ильёй Ульяновым, работающим учителем математики в Пензенском дворянском институте.

Илье Ульянову к тому времени было 30 лет, Марии Бланк — 26, а великому князю Александру Александровичу — 16.

Памятник Володе и Марии Александровне Ульяновой у здания Уссурийского цирка. Фото: Commons.wikimedia.org

Любители сенсаций забыли про Анну

Спустя два года, когда великий князь только достиг совершеннолетия, Илья Ульянов вступает в брак с Марией Бланк. Молодая семья переезжает в Нижний Новгород, где Илья Николаевич становится старшим учителем физики и математики в Нижегородской мужской гимназии.

Согласно версии о романе между Марией Ульяновой и Александром III, первым у неё родился сын, Александр. Удивительно, но здесь сторонники версии допускают грубейшую ошибку. Дело в том, что старшим ребёнком в семье Ульяновых была дочь Анна, родившаяся в 1864 году.

Если верить сторонникам этой теории, то надо согласиться с тем, что 20-летний наследник престола крутил роман с 30-летней секретной замужней фрейлиной, не внесённой ни в какие списки, с годовалой дочерью и супругом в Нижнем Новгороде.

Продолжать, очевидно, не имеет смысла. Родившийся в 1866 году Александр Ульянов ни при каких обстоятельствах не мог быть сыном Александра III, как не мог быть и сыном террориста Каракозова, покушавшегося на Александра II, — версия о том, что Мария Ульянова и Каракозов могли хотя бы один раз встретиться, не находит ни единого подтверждения.

Поборники свободы и демократии, разоблачавшие прегрешения советского режима, в 1990-х годах в желании растоптать ненавистных персонажей опустились настолько низко, что не щадили память их родных и близких.

Мать поддержала выбор детей

Жизнь Марии Александровны Ульяновой была не самой простой. На её плечи легли заботы о воспитании шестерых детей, и, как ни относись к представителям семьи Ульяновых, нужно признать, что были они людьми высокообразованными. И в этом безусловная заслуга Марии Ульяновой.

После смерти Ильи Ульянова, человека, чьи заслуги на ниве российского образования были вознаграждены пятью орденами Российской империи, семья лишилась главной опоры. Мария Александровна несла этот груз за двоих.

Ей пришлось пережить немало тяжких моментов. Старший сын Александр, талантливый и способный молодой человек, во время учёбы в Санкт-Петербургском университете увлёкся радикальными революционными идеями, что и привело его к идее покушения на царя и, как следствие, на виселицу.

Спустя четыре года, в день казни старшего брата, от брюшного тифа умерла средняя дочь Ольга, мечтавшая стать врачом. Ей было 19 лет.

Могила Ульяновой на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге. Фото: Commons.wikimedia.org

Средний сын Владимир, как и старший брат, увлёкся революционными идеями и впоследствии заразил ими всех своих братьев и сестёр.

Можно спорить о том, насколько революционные идеи Владимира Ульянова были справедливы, но речь сейчас не об этом.

На долю детей Марии Ульяновой, выбравших свой путь, пришлось немало испытаний. Заключения, ссылки, вынужденная эмиграция…

Мария Александровна Ульянова осталась со своими детьми, не обращая внимания на косые взгляды и упрёки. Она поддержала их выбор, потому что не могла поступить иначе.

Торжества революции, лидером которой стал Владимир Ульянов-Ленин, она не увидела. Мария Александровна Ульянова умерла в 1916 году.

В конце 1980-х годов из уст Анатолия Собчака прозвучало утверждение о якобы существующем завещании Владимира Ильича Ленина, в котором он просил похоронить его рядом с матерью, на Волковском кладбище Петербурга.

Это желание было бы вполне объяснимым, однако правда заключается в том, что подобного завещания никогда не существовало в природе.

А для того, чтобы быть рядом, Марии Александровне и её сыну Владимиру не нужно ни завещаний, ни разрешений.

Они всегда вместе.