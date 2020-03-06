|
ГАИ призывает взрослых показать своим детям пример безопасного поведения на дороге
06.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В преддверии окончания третьей учебной четверти у школьников, и наступлением весенних каникул Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей к местам отдыха, повторить с юными пешеходами и велосипедистами правила безопасного поведения (в том числе во дворе), а также контролировать досуг подростков.
Как показывает анализ аварийности предыдущих лет, в конце марта – апреле происходит рост ДТП с участием детей. При этом во время начала и окончания каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно. Дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. Все сидящие в автомобиле должны быть пристегнуты.
Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей. Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся.
Во избежание трагедии водители должны быть предельно внимательны при совершении маневров на внутридворовых территориях, при проезде пешеходных переходов. Помните, что дети очень подвижны и импульсивны, многие еще не умеют предвидеть опасность и правильно оценивать дорожную ситуацию. Так что, увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> На территории Пинского района и г. Пинска с 6 по 15 марта проводится комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)