ГАИ призывает взрослых показать своим детям пример безопасного поведения на дороге

Источник материала: Полесская правда



На территории Пинского района и г. Пинска с 6 по 15 марта проводится комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко.

В преддверии окончания третьей учебной четверти у школьников, и наступлением весенних каникул Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей к местам отдыха, повторить с юными пешеходами и велосипедистами правила безопасного поведения (в том числе во дворе), а также контролировать досуг подростков.

Как показывает анализ аварийности предыдущих лет, в конце марта – апреле происходит рост ДТП с участием детей. При этом во время начала и окончания каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно. Дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. Все сидящие в автомобиле должны быть пристегнуты.

— Уважаемые взрослые! Объясните юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников или сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории, — призвал Дмитрий Вечерко.

Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей. Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся.

— Водителям стоит знать, что большинство ДТП с участием детей происходит по вине взрослых, — предупредил старший госавтоинспектор.

Во избежание трагедии водители должны быть предельно внимательны при совершении маневров на внутридворовых территориях, при проезде пешеходных переходов. Помните, что дети очень подвижны и импульсивны, многие еще не умеют предвидеть опасность и правильно оценивать дорожную ситуацию. Так что, увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться.