Мишустин: Россия готова стать локомотивом интеграции в ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия готова стать локомотивом в совершенствовании работы органов ЕАЭС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Идет формирование четырех самых важных свобод – свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Перед возглавляемой вами коллегией стоит ответственная задача – необходимо обеспечить координацию совместных усилий «пятерки» по расширению экономического сотрудничества, включить в интеграционный контур новые сферы, прежде всего цифровую экономику», – сказал Мишустин.

«Есть достаточно много узловых моментов, которые требуют разрешения, и которые бы способствовали тому, чтобы действительно интеграция углублялась», – отметил в свою очередь Мясникович.