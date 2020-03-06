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Слабая сильная женщина. В Минске обсудили роль женщины в обществе

06.03.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Слабая сильная женщина. В Минске обсудили роль женщины в обществе
Дмитрий Елисеев / АиФ

В рамках круглого стола были обсуждены вопросы о роли женщины в современном обществе.

Участники круглого стола:

  • Светлана Анатольевна Любецкая – председатель Постоянной комиссии                  по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
  • Лилия Станиславовна Ананич – заместитель председателя Комиссии                       по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»;
  • Светлана Александровна Шутова – член Комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, председатель Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусский союз журналистов»;
  • Светлана Григорьевна Сороко – председатель Минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Дворец культуры г. Молодечно»;
  • Ольга Михайловна Самусевич – декан факультета журналистики БГУ,                член ОО «Белорусский союз журналистов»;
  • Надежда Владимировна Манкевич – заведующая отделением консультативно-поликлинического отделения Республиканского научно-практического центра «Кардиология»;
  • Людмила Игоревна Лабкова –fashion-дизайнер, владелица бренда LUDMILA LABKOVA, дизайн-консультант концерна «Беллегпром», разработчик парадно-гражданской формы олимпийской сборной Республики Беларусь в Пхенчхане;
  • Марина Анатольевна Харитонова – представительница Клуба предпринимателей при Белорусском союзе женщин.

Кто такие женщины-парламентарии?

Лилия АНАНИЧ: Парламентарии – это срез белорусских женщин: женщины из разных уголков нашей страны, которые представляют различные профессии, женщины, которые достигли значительных результатов как в трудовой деятельности, так и занимающие активную позицию в жизни своих коллективов, регионов, женщины неравнодушные, высокопрофессиональные, целеустремленные. Сегодня у женщин-парламентариев, равно как и мужчин, идет активная работа по совершенствованию национального законодательства. Они объединены общим стремлением сделать нашу жизнь лучше, краше, гармоничней.

Мой совет молодому поколению: потенциал каждому дан свыше, смело и с добром идите по жизни, созидайте, развивайтесь личностно и профессионально, ведь в нашей стране созданы все условия для этого. А показать свои достижения можно на ежегодном республиканском конкурсе «Женщина года».

Слабая сильная женщина. В Минске обсудили роль женщины в обществе
Фото: АиФ/ Дмитрий Елисеев

 

Необходимо ли сегодня слабым женщинам быть сильными?

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ: Слабость – это всего лишь одна из сторон жизни, которая должна присутствовать в любом человеке, поскольку под слабостью мы подразумеваем искренность, мягкость, сострадание, а именно самые лучшие человеческие качества, связанные с эмоциями. Но быть сильной тоже необходимо, потому что это диктует современный образ жизни.

Какие составляющие качественной жизни можете назвать?

Надежда МАНКЕВИЧ: Главное – любовь к жизни, крепкое здоровье, активная жизненная позиция и созидательный труд. И очень много примеров того. как, несмотря на проблемы со здоровьем, эти качества помогали их преодолеть. Каждый человек индивидуален, и задача врача – найти к нему подход. Поэтому врач, кроме как блестящим профессионалом. должен быть еще и хорошим психологом. Без этих двух составляющих очень сложно помочь сегодняшним пациентам с их ритмом жизни.

Как совмещать работу, общественную деятельность и личную жизнь?

Светлана ШУТОВА: Что касается меня, то ничего сложного в этом не вижу, совмещаю легко. Все идет из детства, из семьи. У меня были очень активные родители, при этом никаких проблем в том, что надо чем-то жертвовать не было. На выручку всегда приходилb любовь и взаимопонимание. Так же воспитываю своих детей.

Что касается стереотипов, то с каждым годом увеличивается количество представительниц прекрасного пола в органах власти. Это говорит о том, что в нашей стране равные возможности и для мужчин, и для женщин. И это неплохо, что наши женщины очень активны, причем во всех сферах. Главное – выбирать то, что по душе, к чему лежит сердце. Надо слышать себя, и все будет получаться.

 
 
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6 марта в пресс-центре Дома прессы прошел круглый стол, приуроченный к Международному женскому дню, на тему «Слабая сильная женщина».
 
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