В Минске стали усиленно дезинфицировать общественный транспорт

В Минске салоны общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующими средствами, пишет « Минск-Новости ». Как отмечает главный инженер транспортного парка Игорь КУЛЬВАНОВСКИЙ, все автобусы, возвращающиеся с линии, в обязательном порядке ежедневно подвергаются специальной обработке.

Специалист пояснил, что она включает в себя мойку машины снаружи, сухую, влажную уборку салона, а также аэрозольную обработку. «На участке мойки транспорта в общей сложности у нас трудятся 23 человека. В соответствии с графиком пять из них задействованы в дневную смену по 12 часов, с 06:00 до 18:00. По девять человек приводят в порядок технику в вечернее и ночное время, когда с маршрутов возвращается основная ее часть. Если автобус за день выходит на линию дважды он соответственно и два раза подвергается полной обработке, в том числе и дезинфицирующими веществами, позволяющими обеспечить антибактериальную защиту пассажиров в его салоне», – объясняет Игорь Кульвановский.

Время приведения техники в порядок зависит от ее модели. На 107-ю модель автобуса МАЗ в среднем уходит около 15 минут, на 203-ю – 10-12 минут. В наиболее напряженные часы они обслуживаются на участке сразу на двух линиях мойки.

«Подобное обслуживание наземного общественного транспорта в нашем подразделении Минсктранса началось с 24 февраля, – рассказывает начальник сектора охраны труда транспортного парка Иван КОТОВ. – В остальных филиалах предприятия усиленный режим обработки начался еще раньше. В сухую уборку входит подметание салона, в мокрую — мытье пола и протирание мест салона, соприкасающихся с пассажирами. Это все поручни, сиденья и двери, в том числе и место водителя. При аэрозольной обработке используем специальные дезинфицирующие вещества предприятия «БелАсептика», сертифицированные Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Приобретаем их в виде жидкого концентрата, который затем разводится в нужной консистенции с водой. После появления короновирусной инфекции дозировка этого вещества при обработке салонов наземного общественного транспорта была увеличена».