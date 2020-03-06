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«Думал, что хозяин не заявит». В Светлогорске парень похитил Mercedes, который взял на тест-драйв

06.03.2020 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали молодого человека, который взял в Светлогорске на тест-драйв автомобиль и похитил его. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Инцидент произошел в конце февраля. 22-летний житель Червенского района нашел в интернете объявление о продаже Mercedes-Benz W212. По телефону он договорился с продавцом о встрече в Светлогорске. После визуального осмотра автомобиля и тест-драйва мужчины договорились о сделке.

— Молодые люди заехали на АЗС, где хозяин иномарки отлучился в туалет. На улице остался его знакомый и покупатель. Последний попросил у мужчины разрешение сесть за руль для повторного тест-драйва. Ничего не подозревая, тот не отказал, а подозреваемый воспользовался моментом и похитил автомобиль, — рассказали в Светлогорском РОВД.

Задержали похитителя в родном агрогородке на территории Минской области. Он пояснил, что решился на преступление в надежде на то, что хозяин не заявит о хищении в милицию, так как Mercedes был с российскими номерами и, возможно, с ограничениями по продаже.

 
 
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Молодой человек решился на преступление в надежде на то, что хозяин не заявит о хищении в милицию, так как Mercedes был с российскими номерами и, возможно, с...
 
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