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«Думал, что хозяин не заявит». В Светлогорске парень похитил Mercedes, который взял на тест-драйв
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции задержали молодого человека, который взял в Светлогорске на тест-драйв автомобиль и похитил его. Об этом
Инцидент произошел в конце февраля. 22-летний житель Червенского района нашел в интернете объявление о продаже Mercedes-Benz W212. По телефону он договорился с продавцом о встрече в Светлогорске. После визуального осмотра автомобиля и тест-драйва мужчины договорились о сделке.
— Молодые люди заехали на АЗС, где хозяин иномарки отлучился в туалет. На улице остался его знакомый и покупатель. Последний попросил у мужчины разрешение сесть за руль для повторного тест-драйва. Ничего не подозревая, тот не отказал, а подозреваемый воспользовался моментом и похитил автомобиль, — рассказали в Светлогорском РОВД.
Задержали похитителя в родном агрогородке на территории Минской области. Он пояснил, что решился на преступление в надежде на то, что хозяин не заявит о хищении в милицию, так как Mercedes был с российскими номерами и, возможно, с ограничениями по продаже.
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Молодой человек решился на преступление в надежде на то, что хозяин не заявит о хищении в милицию, так как Mercedes был с российскими номерами и, возможно, с...
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