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Коронавирус преодолел символическую отметку
06.03.2020 16:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: obozrevatel.com
Общее количество зараженных превысило 100 тысяч человек.
Сводную статистику по заболеваемости и смертности от нового вируса собрал
Более половины подхвативших вирус выздоровели. Однако при этом фиксируются случае повторного заражения.
Более 80% всех случаев отмечено в Китае. За пределами КНР больше всего случаев заражения в Южной Корее (6593 заразившихся, более 100 выздоровели, 42 умерли); Иране (4747 заразившихся, более 500 выздоровели, 124 умерли); Италии (3858 заразившихся, 414 выздоровели, 148 умерли); Японии (1074 заразившихся, 248 выздоровели, 12 умерли).
Более 100 случаев выявлено еще в восьми странах - Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.
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Общее количество зараженных превысило 100 тысяч человек.
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