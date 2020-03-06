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Коронавирус преодолел символическую отметку

06.03.2020 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: obozrevatel.com

Общее количество зараженных превысило 100 тысяч человек.

Сводную статистику по заболеваемости и смертности от нового вируса собрал ТАСС. По его данным, основанным на анализе ситуации в 80 странах, число смертей от коронавируса превысило 3,4 тыс. Таким образом, летальность составила примерно 3,4%.

Более половины подхвативших вирус выздоровели. Однако при этом фиксируются случае повторного заражения.

Более 80% всех случаев отмечено в Китае. За пределами КНР больше всего случаев заражения в Южной Корее (6593 заразившихся, более 100 выздоровели, 42 умерли); Иране (4747 заразившихся, более 500 выздоровели, 124 умерли); Италии (3858 заразившихся, 414 выздоровели, 148 умерли); Японии (1074 заразившихся, 248 выздоровели, 12 умерли).

Более 100 случаев выявлено еще в восьми странах - Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.

 
 
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Общее количество зараженных превысило 100 тысяч человек.
 
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