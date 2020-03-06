Впервые в Дзержинске — бизнес-форум успешных женщин города

Источник материала: Новости Дзержинска

Мероприятие состоится 29 марта 2020 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Веста» и начнется в 12.00.

На форуме выступят шесть успешных бизнес-леди Дзержинска, «сделавшие себя сами» и ставшие успешными и в работе, и в семье. Цель форума — пробудить интерес у женской части населения города к бизнесу и к собственным возможностям в целом.

На форуме выступят женщины-лидеры из разных областей — сферы красоты, свадебной индустрии, ручных украшений, обучения и развлечения детей, бизнес-наставничества и даже деревообработки.

Гостей форума ждут вдохновляющие истории успеха, новые полезные знакомства, мотивация к действию, свежие идеи и озарения, уютная доброжелательная атмосфера, наслаждение эстетикой красоты.

Продолжительность мероприятия — 6 часов. Начало — в 12.00. Будет работать специальная фотозона, во время обеденной кофе-паузы и после мероприятия будет возможность пообщаться со спикерами, задать им вопросы на самом форуме и в личном порядке, обменяться опытом с коллегами. Для гостей форума предусмотрены подарки в зависимости от пакета участия.

Партнеры форума могут прорекламировать свою компанию, продукт или услугу в зависимости от выбранного партнерского пакета.

Миссия форума — зарядить энергией и пробудить интерес представительниц прекрасного пола разной возрастной категории к возможностям своей личности, придать сил и желания проявить свои умения и способности на благо себя и своей семьи, а также других людей.

Спикеры форума:

Инна МУХИНА — владелица сети салонов красоты I&D studio и магазина I&D shop в Минске. Многократный призер как владелица в номинации «Лучший салон красоты Беларуси». Создатель бренда I&D. Мать двоих детей.

Ольга ПАНЬКОВА — директор и владелица деревообрабатывающего предприятия «Велфеа». Входит в топ женщин-предпринимателей Республики Беларусь. Участница конкурса Lady Boss. Коуч, бизнес-тренер, писатель. Мать троих детей.

Ольга ПЕКАРСКАЯ — топовый визажист международного уровня. Преподаватель. Автор уникальных обучающих методик по макияжу. Участник Beauty и Fashion проектов. Педагог, психолог. Мама двоих детей.

Анна ПАЧКОВСКАЯ — свадебный декоратор. Флорист. Владелица Diana dress wedding. Постоянный участник международных мастер-классов и конференций. Мама двоих детей.

Ольга ЧАЙБЕКОВА — директор сети развивающих центров «Смайлик». Профессиональный дефектолог, педагог-новатор. Учредитель салонов красоты. Мама двоих детей.

Надежда ПРОТАСЕВИЧ — создатель и дизайнер бренда авторской бижутерии Panenka. Среди обладатели ее украшений — народная артистка России Надежда Бабкина и эксперт моды Эвелина Хромченко. Мама дочки.

Информация о форуме:

Официальный сайт с возможностью приобрести билеты — wfdz.tams.by

Официальный аккаунт в Instagram — @womenforum_dz

Встреча во «Вконтакте» — vk.com/womenforum_dz



