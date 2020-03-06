Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами

Источник материала: Газета Авангард

Две легковушки столкнулись под Смолевичами, пострадали пять человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.





Авария произошла сегодня утром на первом километре автодороги Смолевичи — Жодино. На закруглении дороги 33-летний водитель «Опеля» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением 55-летнего водителя.





В результате аварии водители обеих машин и три пассажира «Опеля» получили травмы и были доставлены в больницу.





«На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка», — проинформировала Ольга Чемоданова.