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Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами

06.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Две легковушки столкнулись под Смолевичами, пострадали пять человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами
Фото МВД

Авария произошла сегодня утром на первом километре автодороги Смолевичи — Жодино. На закруглении дороги 33-летний водитель «Опеля» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением 55-летнего водителя.

Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами

В результате аварии водители обеих машин и три пассажира «Опеля» получили травмы и были доставлены в больницу.

Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами

«На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка», — проинформировала Ольга Чемоданова.

Белта

 
 
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Две легковушки столкнулись под Смолевичами, пострадали пять человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги...
 
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