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Коронавирус парализует жизнь: в Брюсселе отменили встречу представителей ЕС

06.03.2020 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заседание комитета постоянных представителей 27 стран-членов ЕС в Брюсселе отменили после того, как стало известно о новом подтвержденном случае заражения в институтах ЕС.

Об этом сообщил итальянский корреспондент Давид Коретта, пишет "Европейская правда".

"Сегодняшний COREPER отложили после второго случая (заражения) в Совете ЕС. Во втором случае речь идет о значительно более широких контактах, чем сообщалось в среду", - написал журналист в Twitter.

Официально не сообщается, кто заразился вирусом. По неподтвержденным данным, заседание отменили, поскольку посол председательствующей в ЕС Хорватии контактировала с инфицированным коронавирусом человеком.

Послы должны пройти тест на коронавирус в случае, если чувствуют себя неважно. Если у кого-то будет обнаружен вирус, он должен пройти карантин, сообщил брюссельский корреспондент Financial times.
 
 
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Заседание комитета постоянных представителей 27 стран-членов ЕС в Брюсселе отменили после того, как стало известно о новом подтвержденном случае заражения в...
 
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