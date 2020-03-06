Коронавирус парализует жизнь: в Брюсселе отменили встречу представителей ЕС

Давид Коретта, пишет " Европейская правда ". Об этом сообщил итальянский корреспондентпишет "".





"Сегодняшний COREPER отложили после второго случая (заражения) в Совете ЕС. Во втором случае речь идет о значительно более широких контактах, чем сообщалось в среду", - написал журналист в Twitter.





Официально не сообщается, кто заразился вирусом. По неподтвержденным данным, заседание отменили, поскольку посол председательствующей в ЕС Хорватии контактировала с инфицированным коронавирусом человеком.





Послы должны пройти тест на коронавирус в случае, если чувствуют себя неважно. Если у кого-то будет обнаружен вирус, он должен пройти карантин, сообщил брюссельский корреспондент Financial times.