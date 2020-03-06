В Горецком райпо подвели итоги года

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня состоялось отчетное собрание уполномоченных Горецкого районного потребительского общества. В его работе приняли участие председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, заместитель председателя Могилевского облпотребсоюза Александр Уткин. На рассмотрение было вынесено шесть вопросов.









«Изюминкой» мероприятия стал фильм о работе райпо и выставка-дегустация собственной продукции.







Поскольку собрание проходило в преддверии замечательного весеннего праздника, руководство райпо и почетные гости душевно поздравили женщин коллектива с 8 Марта. А представители коллектива, в свою очередь, вручили цветы и пожелали много добрых слов руководителю райпо Н. В. Барковской.









Свои замечания, пожелания и рекомендации озвучили Оксана Огородникова и Александр Уткин.





Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова