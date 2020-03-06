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В Горецком райпо подвели итоги года

06.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня состоялось отчетное собрание уполномоченных Горецкого районного потребительского общества. В его работе приняли участие  председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, заместитель председателя Могилевского облпотребсоюза  Александр Уткин. На рассмотрение было вынесено шесть вопросов.

 

В Горецком райпо подвели итоги года
С развернутым отчетом правления потребительского общества по выполнению показателей развития отраслей деятельности потребкооперации района в 2019 году и задачах по укреплению финансового состояния райпо на нынешний год  выступила   председатель правления  Наталья Барковская. В своем отчете Наталья Владимировна отметила как положительные моменты деятельности общества, так и проблемные вопросы, которые предстоит решать.

 

В Горецком райпо подвели итоги года

 

«Изюминкой» мероприятия стал фильм о работе райпо и выставка-дегустация собственной продукции.

 

В Горецком райпо подвели итоги года

 

Поскольку собрание проходило в преддверии замечательного весеннего праздника, руководство райпо и почетные гости душевно поздравили женщин коллектива с 8 Марта. А представители коллектива, в свою очередь, вручили цветы и пожелали много добрых слов руководителю райпо Н. В. Барковской.

 

В Горецком райпо подвели итоги года

 

В Горецком райпо подвели итоги года

 

Свои замечания, пожелания и рекомендации озвучили Оксана Огородникова и Александр Уткин.

 

В Горецком райпо подвели итоги года

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова

 


 
 
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  Сегодня состоялось отчетное собрание уполномоченных Горецкого районного потребительского общества. В его работе приняли участие  председатель районного...
 
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