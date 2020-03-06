Водитель попробовал проехать по Кобринскому мосту по встречке. Получилось

Источник материала: Виртуальный Брест

Случайно он туда ну никак не мог попасть - тем более скорость была впечатляющая. Запись датируется 5 марта 2020 года.





Как рассказал нам очевидец, которому это чудо попалось по дороге, он едва не столкнулся с автомобилем такси чуть позже, и "ушёл" по Машерова в сторону крепости.

видео - wikilink.by

Кроме прочего, в ту ночь было очень скользко после дождя, как он не убился, непонятно. На этот раз повезло.