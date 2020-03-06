В Бресте в ДТП тяжело травмирована женщина-пешеход

Источник материала: Виртуальный Брест

Шестого марта около 07:47 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Опель Зафира» двигался по автодороге, ведущей от улицы Краснознаменной к улице Малой.





При осуществлении маневра левого поворота водитель совершил наезд на пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». Проводится проверка.







Госавтоинспекция области обращается к водителям и призывает быть крайне бдительными на дороге, прогнозировать заранее дорожную обстановку.





Сотрудники ГАИ также обращаются к пешеходам и напоминают им о том, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности перехода. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.