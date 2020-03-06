|
В Бресте в ДТП тяжело травмирована женщина-пешеход
06.03.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Шестого марта около 07:47 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Опель Зафира» двигался по автодороге, ведущей от улицы Краснознаменной к улице Малой.
При осуществлении маневра левого поворота водитель совершил наезд на пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». Проводится проверка.
Сотрудники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестого марта около 07:47 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)