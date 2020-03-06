ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте в ДТП тяжело травмирована женщина-пешеход

06.03.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Шестого марта около 07:47 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Опель Зафира» двигался по автодороге, ведущей от улицы Краснознаменной к улице Малой.

В Бресте в ДТП тяжело травмирована женщина-пешеход

При осуществлении маневра левого поворота водитель совершил наезд на пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». Проводится проверка.

В Бресте в ДТП тяжело травмирована женщина-пешеход


Госавтоинспекция области обращается к водителям и призывает быть крайне бдительными на дороге, прогнозировать заранее дорожную обстановку.

В Бресте в ДТП тяжело травмирована женщина-пешеход

Сотрудники ГАИ также обращаются к пешеходам и напоминают им о том, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности перехода. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Шестого марта около 07:47 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горецком райпо подвели итоги года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика