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Женщины в Беларуси гораздо образованнее мужчин

06.03.2020 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: edwardlowe.org

Среди занятых в экономике женщин 39,2% имеют высшее образование, 27,2% – среднее специальное (среди мужчин – 27% и 19% соответственно).

Такие данные обнародовал Белстат ко Международному женскому дню.

По данным последней переписи населения, прошедшей в октябре прошлого года, в Беларуси проживает 5,1 млн женщин. Это 53,8% общей численности населения страны.

Абсолютное большинство белорусок трудоспособного возраста работает – уровень занятости составляет 84,7%.

Удельный вес женщин в численности работающих в организациях
(в процентах к общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности)


Что касается личной жизни, то в брак белоруски, как и жительницы Европы в целом, стали вступать позже.

Средний возраст женщины при вступлении в брак


В прошлом году 86,8 тыс. женщин стали мамами. Из всех рожденных детей 39% – первенцы, на долю вторых рождений приходится 38%, третьих – 16%, четвертых и более – 7%.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка



По данным единовременного выборочного обследования домашних хозяйств (МИКС 6), проведенного в прошлом году, в Беларуси 90% женщин в возрасте 15 – 49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-бальной шкале.





 

 
 
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Среди занятых в экономике женщин 39,2% имеют высшее образование, 27,2% – среднее специальное (среди мужчин – 27% и 19% соответственно).
 
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