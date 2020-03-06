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Женщины в Беларуси гораздо образованнее мужчин
06.03.2020 16:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: edwardlowe.org
Среди занятых в экономике женщин 39,2% имеют высшее образование, 27,2% – среднее специальное (среди мужчин – 27% и 19% соответственно).
Такие данные обнародовал Белстат ко Международному женскому дню.
По данным последней переписи населения, прошедшей в октябре прошлого года, в Беларуси проживает 5,1 млн женщин. Это 53,8% общей численности населения страны.
Абсолютное большинство белорусок трудоспособного возраста работает – уровень занятости составляет 84,7%.
Удельный вес женщин в численности работающих в организациях
Что касается личной жизни, то в брак белоруски, как и жительницы Европы в целом, стали вступать позже.
Средний возраст женщины при вступлении в брак
В прошлом году 86,8 тыс. женщин стали мамами. Из всех рожденных детей 39% – первенцы, на долю вторых рождений приходится 38%, третьих – 16%, четвертых и более – 7%.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка
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Среди занятых в экономике женщин 39,2% имеют высшее образование, 27,2% – среднее специальное (среди мужчин – 27% и 19% соответственно).
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