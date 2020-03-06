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Дубровенцы поздравляют земляка с юбилеем

06.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Дубровенцы поздравляют земляка с юбилеем

Есть люди, на профессиональный опыт и человеческие качества которых долго ориентируются те, кто приходит им на смену. Один из таких «флагманов» — заслуженный  деятель культуры Республики Беларусь, один из авторов идеи фестиваля «Дняпроў­скія галасы ў Дуброўне» Николай Пашинский. 6 марта знаменитый земляк, уроженец деревни Дятель отметил свой 70-летний юбилей. 

С культурой связана вся его биография, начиная с малых лет. Уже пятилетним ребенком он, благодаря отцу, осво­ил гармонь. А в школьном возрасте самостоятельно выучился играть на баяне.

— Нас было шестеро детей в семье, — делится воспоминаниями Николай Петрович. — Музыкантами были только двое — я и младшая сестра Нина. Восемь классов закончил в родной Дятели, а среднюю школу — в Добрыни, куда приходилось добираться весной и осенью пешком, зимой — на лыжах.  На выпускном играл на баяне — меня заметил директор Добрынского Дома культуры и предложил сразу после окончания школы поработать художественным руководителем.   

Так появилась первая запись в трудовой книжке Николая. И свою жизнь он твердо намерился связать с творчеством — поступил в Могилев­ское культпросветучилище на хоровое отделение. После службы в армии талантливого парня пригласили на работу в областной Дом народного творчества.  

— На то время приходилось еще и подрабатывать руководителем хора, — рассказывает Николай Петрович. — Там встретил и свою будущую супругу, которая пела.

А в 1986 году Николая Пашинского назначили заместителем начальника управления культуры Витебского облисполкома.

— Тогда в польском городе-побратиме Зеленой Гуре проходил фестиваль советской песни, — говорит юбиляр. —  И секретарь обкома партии предложил организовать в нашей области фестиваль польской песни. Мы вышли на министерство культуры с этой идеей. Так возникло решение по­строить в Витебске амфитеатр.

А Николаю Пашинскому предложили заведовать сектором культуры Витебского обкома партии. Именно он и возглавил штаб фестиваля польской песни.

— Амфитеатр построили буквально за полгода, — вспоминает Николай Пашинский. — Но фестиваль просуществовал совсем недолго, до развала Союза. В 1990 году меня назначили начальником управления культуры.

За 20 лет,  на протяжении которых Николай Петрович руководил культурной жизнью области, появилось множество творческих проектов.

Чтобы не утратить наследие и хорошие начинания, управление внесло правительству предложение создать свой собственный фестиваль славянской песни. Так было положено начало «Слявянскому базару в Витебске».

Международные пленеры, выставки, фестивали, становились традиционными и расширяли географию. А Витебск снискал славу культурной столицы страны.

Именно тогда возникла еще одна идея — сделать брендовые мероприятия в каждом регионе. Первой «ласточкой» стали «Браславские зарницы», режиссером которого стал  Николай Пашинский.  Дальше — фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» в Поставах. А в 1994 г. он стал автором и режиссером проекта регионального фестиваля песни и музыки  «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне», который впоследствии получил статус международного.

И по сей день, будучи на пенсии, Почетный гражданин города Дубровно возглавляет хоровую ассамблею «Браславских зарниц», является по­стоянным членом жюри на фестивалях в Поставах и Дубровно. Кроме того, Николай Пашинский — координатор специальных программ «Славянского базара в Витебске». 

— Это интереснейший, широчайшей души человек, — говорит Ева Шутова из Добрыни, — о нем можно рассказывать бесконечно. Мы были соседями в Дятели, росли вместе. Коля помогал родителям, бабушке во всем — пасти овец, работать в огороде, справляться по хозяйству. А еще он залихватски играл на гармони и баяне, в юности был первым парнем на селе. Мы до сих пор видимся, когда он приезжает на родину — не забывает свои корни.

Жизнь и трудовой путь Николая Пашинского — яркий пример того, как ум, инициатива, талант приносят человеку успех и заслуженное уважение.

 
Теги: Витебск
 
 
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  Есть люди, на профессиональный опыт и человеческие качества которых долго ориентируются те, кто приходит им на смену. Один из
 
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