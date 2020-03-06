Красота, мудрость, обаяние. Торжественный прием в честь 8 Марта прошел в облисполкоме

Источник материала: Ивьевский край





Женщины-мамы, ветераны, труженицы, руководители. 25 обаятельных, добрых, мудрых женщин Гродненщины получили приглашение принять участие в торжественном приеме председателя облисполкома, посвященного 8 Марта.





Женщин из всех уголков Принеманья в преддверии праздника поздравили председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк.





Владимир Кравцов поэтично отметил, что хоть календарная весна наступает 1 марта, но именно 8, в Международный женский день, приходит весна в наши души и дарит особое настроение.









– Женщина – это мама, красота, мудрость, обаяние и много положительных эмоций. Женщины в нашей жизни играют очень большую роль. Они не только хранительницы домашнего очага, но и трудятся во всех сферах, принимая активное участие в жизни страны, создании ее благополучия. И я уверен: там, где женщина, там будет успех, – отметил Владимир Кравцов. – Но в первую очередь женщина – это мама. Вырастить и воспитать ребенка – огромное счастье и ответственность. Поэтому мы всегда с приоритетным вниманием относимся к институту семьи и материнства. В последнее время в Беларуси принято много решений, направленных на поддержку матерей.

В их числе – программа по семейному капиталу. С недавнего времени им можно воспользоваться до наступления совершеннолетия ребенка, в том числе для улучшения жилищных условий. Правом на семейный капитал в области уже воспользовались около 9 тысяч многодетных семей на общую сумму примерно 90 миллионов долларов.





Сегодня в области проживает более 13 тысяч многодетных семей, в том числе в 537 воспитываются пятеро и более детей. 1085 женщин Гродненщины удостоены Ордена матери. В преддверии Международного дня женщин и под аплодисменты присутствующих, на торжественном приеме Владимир Кравцов вручил Ордена матери Екатерине Романовской из Слонимского района и гродненке Ольге Левко.





Также глава области поздравил женщин, взявших на себя ответственность и заботу не только о своих, но и приемных детях. Елена Осина Орденом матери награждена в 2014 году, сейчас вместе с мужем они воспитывают 11 детей. А Валентина Курсевич, воспитатель детского дома семейного типа, стала мамой для 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.







Современные женщины удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. И настоящим примером можно назвать Валентину Баранову, удивительно жизнерадостную, полную оптимизма, любви к жизни! И это несмотря на то, что на ее долю выпали тяжелейшие испытания войной. В 18 лет Валентина Петровна ушла на фронт, свой боевой путь прошла от Славянска до Праги. В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Валентина Баранова стала главным лицом областной организации Белорусского союза женщин в рамках проекта «Беларусь помнит. Женское лицо Победы».





Сегодня ей 96, а она поет, танцует, читает стихи, много общается с молодежью и всегда с удовольствием принимает участие в самых разных мероприятиях.

– Как я могу стареть, когда все время нахожусь в окружении молодых людей и таких прекрасных женщин, как вы, – говорит ветеран и дает мудрый совет: мужчина – защитник, добытчик, а женщина должна быть хранительницей домашнего очага и поддержкой для мужчины, тихонечко подставив свой локоток.

Полными любви к жизни были сказанные ею сегодня поэтические строки, которыми она завершила свое выступление, говоря «Я – женщина! Старушка – не ко мне!».







О том, что женщине все по плечу, можно судить и по достижениям приглашенных. Редактор «Гродзенскай праўды» Лилия Новицкая – заслуженный журналист Республики Беларусь. Под ее руководством реализуются проекты, за которые газета удостоена наград Национального конкурса СМИ «Золотая литера». Марина Протасова – старший тренер области, мастер спорта СССР по гимнастике, лауреат спецпремии Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп». В минувшем году именно под руководством Светланы Щирой, начальника Главного статистического управления области, на Гродненщине на высоком уровне была проведена перепись населения.





Старший советник юстиции и, как узнали участники приема, талантливая исполнительница Ирина Стрельцова, в минувшем году была удостоена высшей юридической награды «Фемида». Успех Натальи Елфимовой – в достижениях учеников Гольшанской детской школы искусств, которую она возглавляет: за последние пять лет 18 учащихся отмечены спецфондом Президента по поддержке талантливой молодежи. А саму школу благодаря фестивалю «Веселый Жужа», который здесь проводится и собирает ежегодно около 600 участников, знают во всей Беларуси.





О достижениях каждой из участниц встречи рассказали ведущие. Теплые слова, цветы и подарки – в этот день все исключительно для них, женщин Гродненщины.







Торжественные приемы в преддверии праздника прошли во всех районах. Поздравляя женщин, Владимир Кравцов отметил, что в их лице хотел бы поздравить всех женщин области:

– Хочется пожелать благополучия, оптимизма, любви, улыбок. Хорошего настроения в эти дни и, конечно, в будущем. Будьте счастливы, милые женщины!