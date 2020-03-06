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В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной

06.03.2020 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной
Фото: / "Минск-Новости"

Как сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр ЯРОШИК, 8 марта будет открыт для движения транспорта путепровод на улице Железнодорожной в Минске. При этом на объекте продолжатся мелкие работы, пишет БЕЛТА.

В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной Путепровод на улице Железнодорожной в Минске закрыли на ремонт почти на год

Работы продолжатся преимущественно на участке под мостом, по самому путепроводу осталось доделать деформационные швы, тротуары, опоры и светильники. На перекрестках Железнодорожной и Суражской, а также Железнодорожной и Щорса перенастроят светофоры, поэтому трафик на этих участках изменится. Полностью работы планируют завершить к маю 2020 года.

Напомним, масштабная реконструкция путепровода, построенного в 1950-е годы, началась в июле 2019 года. Изначально предполагалось, что мост закроют для движения транспорта до мая 2020 года, но дорожники успели раньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Проезд откроют на два месяца раньше предполагаемого изначально срока.
 
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