В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной

Как сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр ЯРОШИК, 8 марта будет открыт для движения транспорта путепровод на улице Железнодорожной в Минске. При этом на объекте продолжатся мелкие работы, пишет БЕЛТА .

Работы продолжатся преимущественно на участке под мостом, по самому путепроводу осталось доделать деформационные швы, тротуары, опоры и светильники. На перекрестках Железнодорожной и Суражской, а также Железнодорожной и Щорса перенастроят светофоры, поэтому трафик на этих участках изменится. Полностью работы планируют завершить к маю 2020 года.

Напомним, масштабная реконструкция путепровода, построенного в 1950-е годы, началась в июле 2019 года. Изначально предполагалось, что мост закроют для движения транспорта до мая 2020 года, но дорожники успели раньше.