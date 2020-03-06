|
В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной
06.03.2020 17:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Фото: /
Как сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр ЯРОШИК, 8 марта будет открыт для движения транспорта путепровод на улице Железнодорожной в Минске. При этом на объекте продолжатся мелкие работы, пишет
Работы продолжатся преимущественно на участке под мостом, по самому путепроводу осталось доделать деформационные швы, тротуары, опоры и светильники. На перекрестках Железнодорожной и Суражской, а также Железнодорожной и Щорса перенастроят светофоры, поэтому трафик на этих участках изменится. Полностью работы планируют завершить к маю 2020 года.
Напомним, масштабная реконструкция путепровода, построенного в 1950-е годы, началась в июле 2019 года. Изначально предполагалось, что мост закроют для движения транспорта до мая 2020 года, но дорожники успели раньше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проезд откроют на два месяца раньше предполагаемого изначально срока.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)