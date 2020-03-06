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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

06.03.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции – заявила при посещении цитадели Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация России во главе с председателем Совета Федерации сегодня, 6 марта, посещает Брест. Коллег сопровождают белорусские парламентарии во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. К Вечному огню мемориала гости возложили венок и цветы.

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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Парламентарии Беларуси и России ознакомились с новыми экспозициями мемориального комплекса. Валентина Матвиенко выразила глубокую благодарность сотрудникам, которые «бережно хранят священную память о бессмертном подвиге защитников крепости».

В одном из залов экспозиции спикеры встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, в числе которых были и дети защитников Брестской крепости.

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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Надежда Наганова, дочь защитника Брестской крепости:
Отец защищал Тереспольские ворота. Это как раз то место, куда немцы сразу и ринулись. Погиб в первые дни войны.

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
Мы правда в неоплатном долгу перед вами. Это не красивые слова. Спасибо! Вы гордитесь своими родителями. Мы гордимся вами. Это такое поколение сильных, мужественных, настоящих героических людей.

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Благодаря таким людям, благодаря старшему поколению, мы сегодня можем созидать, жить в мирной стране. Поэтому, конечно, мы обязаны это сохранить и эту память передать другим поколениям, молодежи, которые идут за нами.

Валентина Матвиенко поблагодарила каждого ветерана лично за их жизненный подвиг, отметив, что нынешнее поколение перед ними в неоплатном долгу.

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции – заявила при посещении цитадели Валентина Матвиенко, сообщили в программе...
 
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