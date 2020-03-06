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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции – заявила при посещении цитадели Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентская делегация России во главе с председателем Совета Федерации сегодня, 6 марта, посещает Брест. Коллег сопровождают белорусские парламентарии во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. К Вечному огню мемориала гости возложили венок и цветы.
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Парламентарии Беларуси и России ознакомились с новыми экспозициями мемориального комплекса. Валентина Матвиенко выразила глубокую благодарность сотрудникам, которые «бережно хранят священную память о бессмертном подвиге защитников крепости».
В одном из залов экспозиции спикеры встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, в числе которых были и дети защитников Брестской крепости.
Надежда Наганова, дочь защитника Брестской крепости:
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Валентина Матвиенко поблагодарила каждого ветерана лично за их жизненный подвиг, отметив, что нынешнее поколение перед ними в неоплатном долгу.
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Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции – заявила при посещении цитадели Валентина Матвиенко, сообщили в программе...
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